«Трактор» — «Лада»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Ладой» в Кубке губернатора Челябинской области 27 августа
«Трактор» сыграет с «Ладой» в товарищеском матче Кубка губернатора Челябинской области во вторник, 27 августа. Встреча состоится на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и начнется в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ. Эфир — в 16.55 мск. Для жителей Челябинска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.55 по местному времени.
11-й розыгрыш предсезонного турнира пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа 2024 года. Участники: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».
Южноуральский хоккейный форум в Челябинске ведет свою историю с 2011 года. За это время состоялось 10 турниров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
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