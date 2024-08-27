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Сегодня, 19:44

«Трактор» в овертайме обыграл «Ладу» на турнире в Челябинске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» дома победил «Ладу» в матче Кубка губернатора Челябинской области — 4:3 ОТ.

Дублями за челябинцев отметились Дилан Сикьюра и Максим Шабанов, который забросил победную шайбу в овертайме.

У тольяттинцев отличились Никита Михайлов, Архип Неколенко и Остап Сафин.

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Михайлов — 2 (Березин), 1:23 — 0:1. Шабанов — 1 (бол., Светлаков, Тертышный), 5:25 — 1:1. Неколенко — 2 (Пайгин, Михайлов), 21:02 — 1:2. Сафин — 2 (Джозефс, Березин), 22:08 — 1:3. Сикьюра — 4 (Тертышный, Дронов), 30:47 — 2:3. Сикьюра — 5 (Карпухин, Кадейкин), 40:56 — 3:3. Шабанов — 2 (Ткачев), 64:13 — 4:3.

Вратари: Мыльников — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (8+10+17+0) — 21 (14+4+3+0).

Судьи: Раминг, Юдаков.

27 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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