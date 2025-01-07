«Трактор» разгромил «Ладу» в КХЛ
«Трактор» на домашнем льду разгромил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
Победу челябинцам принесли шайбы Виталия Кравцова, Владимира Жаркова, Стивена Кэмпфера, Григория Дронова и Василия Глотова.
Голкипер хозяев Зак Фукале отыграл на ноль, отразив 18 бросков по своим воротам.
«Трактор» (59 очков) после 44 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (37) идет десятой на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Кравцов — 12 (Робинсон, Светлаков), 6:43 — 1:0. Жарков — 3 (Почивалов), 15:26 — 2:0. Кэмпфер — 6 (Рыков, Жарков), 23:26 — 3:0. Дронов — 7 (Рыков, Жарков), 30:05 — 4:0.
Глотов — 13 (бол., Светлаков, Шабанов), 43:09 — 5:0.
Вратари: Фукале — Трушков (Третьяк, 40:00).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 44 (20+14+10) — 18 (8+5+5).
Судьи: Васильев, Раминг.
7 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|17
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|39
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|40
|16
|24
|37
|11
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|34
|23
|12
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|42
|9
|33
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
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