«Трактор» вырвал победу над «Ладой» благодаря двум голам в концовке

«Трактор» на своем льду победил «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев во втором периоде отличились Алексей Рыкманов и Михал Чайковски, а на последних минутах игры по голу забили Андрей Светлаков и Александр Кадейкин — обоим ассистировал Егор Коршков. За гостей по шайбе забросили Арсен Таймазов и Тайлер Граовак.

«Трактор» набрал 62 очка за 58 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (41 очко в 60 играх) идет на 10-й строчке «Запада».

Следующий матч челябинцы проведут 26 февраля на выезде против «Салавата Юлаева», а тольяттинская команда днем ранее в гостях сыграет с «Ак Барсом».