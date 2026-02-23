«Трактор» вырвал победу над «Ладой» благодаря двум голам в концовке
«Трактор» на своем льду победил «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев во втором периоде отличились Алексей Рыкманов и Михал Чайковски, а на последних минутах игры по голу забили Андрей Светлаков и Александр Кадейкин — обоим ассистировал Егор Коршков. За гостей по шайбе забросили Арсен Таймазов и Тайлер Граовак.
«Трактор» набрал 62 очка за 58 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (41 очко в 60 играх) идет на 10-й строчке «Запада».
Следующий матч челябинцы проведут 26 февраля на выезде против «Салавата Юлаева», а тольяттинская команда днем ранее в гостях сыграет с «Ак Барсом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|6
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|7
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|Лада
|1
|0
|1
|1
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|- : -
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|- : -
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
|- : -
|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.09
|19:30
|СКА – Динамо М
|- : -
|7.09
|19:30
|Ак Барс – Адмирал
|- : -
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