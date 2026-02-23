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«Трактор» вырвал победу над «Ладой» благодаря двум голам в концовке

Алина Савинова
23 февраля. «Трактор» дома обыграл «Ладу» (4:2) в матче КХЛ.
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» на своем льду победил «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев во втором периоде отличились Алексей Рыкманов и Михал Чайковски, а на последних минутах игры по голу забили Андрей Светлаков и Александр Кадейкин — обоим ассистировал Егор Коршков. За гостей по шайбе забросили Арсен Таймазов и Тайлер Граовак.

«Трактор» набрал 62 очка за 58 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (41 очко в 60 играх) идет на 10-й строчке «Запада».

Следующий матч челябинцы проведут 26 февраля на выезде против «Салавата Юлаева», а тольяттинская команда днем ранее в гостях сыграет с «Ак Барсом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 февраля, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Лада

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Нефтехимик 1 0 1 1
6 Сибирь 1 0 1 1
7 Авангард 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 Шанхай Дрэгонс 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 Лада 1 0 1 1
6 Динамо Мн 0 0 0 0
7 ЦСКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
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Результаты / календарь
5.09
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12.09
7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев - : -
7.09 17:00 Автомобилист – Трактор - : -
7.09 17:00 Барыс – Сибирь - : -
7.09 19:00 Северсталь – Лада - : -
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН - : -
7.09 19:30 ЦСКА – Спартак - : -
7.09 19:30 СКА – Динамо М - : -
7.09 19:30 Ак Барс – Адмирал - : -
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