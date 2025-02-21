«Трактор» победил «Ладу»
«Трактор» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев шайбы забросили Григорий Дронов, Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Горюнов-Рольгизер и Стивен Кампфер. У гостей отметился Магомед Шараканов.
«Трактор» набрал 82 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. Челябинцы забросили 187 шайб и установили новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах. «Лада» с 46 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Дронов — 12 (Попов), 5:42 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 9 (Кадейкин, Дэй), 18:23 — 2:0. Горюнов-Рольгизер — 4 (Кравцов, Блажиевский), 31:21 — 3:0. Шараканов — 7 (Романов, Фисенко), 50:51 — 3:1. Кэмпфер — 8 (Коростелев), 54:31 — 4:1.
Вратари: Мыльников — Трушков.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 38 (12+18+8) — 30 (7+11+12).
Судьи: Лазарев, Спирин.
21 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3