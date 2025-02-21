«Трактор» победил «Ладу»

«Трактор» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев шайбы забросили Григорий Дронов, Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Горюнов-Рольгизер и Стивен Кампфер. У гостей отметился Магомед Шараканов.

«Трактор» набрал 82 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. Челябинцы забросили 187 шайб и установили новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах. «Лада» с 46 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дронов — 12 (Попов), 5:42 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 9 (Кадейкин, Дэй), 18:23 — 2:0. Горюнов-Рольгизер — 4 (Кравцов, Блажиевский), 31:21 — 3:0. Шараканов — 7 (Романов, Фисенко), 50:51 — 3:1. Кэмпфер — 8 (Коростелев), 54:31 — 4:1.

Вратари: Мыльников — Трушков.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (12+18+8) — 30 (7+11+12).

Судьи: Лазарев, Спирин.

21 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.