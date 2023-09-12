Голы Джозефса и Попугаева принесли «Ладе» победу над «Трактором»

«Лада» на выезде обыграла «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Счет в игре в начале первого периода открыл форвард челябинского клуба Виталий Кравцов. Через 4 минуты нападающий «Лады» Скотт Космачук сравнял счет.

Во втором периоде команды не забили голов, а в третьем периоде отличились игроки клуба из Тольятти Трой Джозефс и Никита Попугаев.

«Лада» набрала 4 очка в 5 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов — 2 (Шабанов, Блажиевский), 1:38 — 1:0. Космачук — 2 (бол., Демидов, Кугрышев), 5:20 — 1:1. Джозефс — 4 (Космачук, Кугрышев), 50:28 — 1:2. Попугаев — 2 (п.в., Алтыбармакян), 59:47 — 1:3.

Вратари: Фукале (58:36 — 59:47) — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (14+8+10) — 29 (7+11+11).

Судьи: Раводин, Ромасько.

12 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.