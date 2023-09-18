«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвертую победу в сезоне

«Лада» обыграла «Трактор» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей забросили Глеб Булычев и Никита Аноховский, единственный гол хозяев на счету Семена Дер-Аргучинцева.

«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх. У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем матче «Лада» примет на своей площадке ЦСКА 21 сентября. В этот же день «Трактор» встретится на выезде с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Телегин), 24:30 — 1:0. Булычев — 2 (Кугрышев, Джозефс), 29:33 — 1:1. Аноховский — 1 (Алтыбармакян, Романов), 56:55 — 1:2.

Вратари: Мыльников (57:59) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (9+14+14) — 15 (5+6+4).

Судьи: Гамалей, Спирин.

18 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6054 зрителя.