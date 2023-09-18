«Трактор» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет на ледовой арене «Арена-Трактор» в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Трактор» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке. Начало эфира — 16.50 по московскому времени.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало трансляции — 18.50 по местному времени.

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