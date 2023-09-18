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Сегодня, 16:00

«Трактор» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анвар Гатиятулин, главный тренер ХК «Трактор» (слева).
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет на ледовой арене «Арена-Трактор» в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Трактор» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке. Начало эфира — 16.50 по московскому времени.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало трансляции — 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ

КХЛ: «Металлург» — «Автомобилист», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 18 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 6 5 1 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сибирь 7 3 4 7
8 Сал. Юлаев 5 3 2 6
9 Амур 6 3 3 6
10 Барыс 6 1 5 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
Результаты / календарь
8.09
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10.09
11.09
12.09
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15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 - : -
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
18.09 17:00
Трактор – Лада
 - : -
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
18.09 19:30
Ак Барс – Витязь
 - : -
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 - : -
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