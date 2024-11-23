«Трактор» — «Куньлунь»: видеообзор матча

«Куньлунь» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

«Трактор» с 42 очками после 29 игр продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». «Куньлунь» (25 баллов в 30 матчах) идет на 10-й позиции в Западной конференции. Команда из Пекина одержала третью победу подряд.