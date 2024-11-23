Лидер Восточной конференции «Трактор» уступил «Куньлуню» в домашнем матче
«Трактор» потерпел поражение от «Куньлуня» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4.
Голы гостей в этой встрече забили Мартен Лефевр, Рурк Шартье, Ян Дрозг и Спесер Фу. Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Владимира Ткачева.
«Трактор» с 42 очками после 29 игр продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». «Куньлунь» (25 баллов в 30 матчах) идет на 10-й позиции в Западной конференции. Команда из Пекина одержала третью победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Лефевр — 3 (С. Фу, Кэмпбелл), 2:08 — 0:1. Ткачев — 9 (бол., Кадейкин, Сикьюра), 5:09 — 1:1. Шартье — 6 (Челиос, О`Риган), 47:28 — 1:2. Дрозг — 3 (бол., Паутов), 55:30 — 1:3. С. Фу — 6 (п.в.), 57:08 — 1:4.
Вратари: Фукале (56:09 — 57:08) — Смит.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (11+13+5) — 20 (6+6+8).
Судьи: Акузовский, Лазарев.
23 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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