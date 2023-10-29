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Сегодня, 18:50

«Трактор» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Трактор» обыграл «Куньлунь» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Игра прошла в Челябинске 29 октября.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет на десятой строчке Запада.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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«Северсталь» обыграла «Автомобилист» в КХЛ
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 26 14 12 33
2 Металлург Мг 26 14 12 32
3 Ак Барс 23 15 8 32
4 Автомобилист 25 13 12 28
5 Трактор 25 13 12 28
6 Сал. Юлаев 23 13 10 27
7 Авангард 23 12 11 27
8 Сибирь 23 11 12 25
9 Нефтехимик 23 10 13 25
10 Амур 23 9 14 24
11 Барыс 25 7 18 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Динамо М 23 16 7 33
3 Торпедо 24 15 9 32
4 Локомотив 23 15 8 31
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 22 12 10 25
7 Динамо Мн 21 11 10 25
8 СКА 22 12 10 24
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь РС 27 8 19 19
11 Витязь 24 7 17 16
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3.11
29.10 14:00
Барыс – Торпедо
 1 : 2
29.10 14:00
Авангард – Динамо Мн
 3 : 4
29.10 15:00
Трактор – Куньлунь РС
 5 : 2
29.10 16:00
Лада – Металлург Мг
 4 : 3
29.10 17:00
Северсталь – Автомобилист
 4 : 2
29.10 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 2 : 1
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