«Трактор» играл с «Йокеритом» в свитерах в поддержку людей с церебральным параличом

«Трактор» провел матч КХЛ с «Йокеритом» (3:2 Б) в свитерах в честь ежегодной акции «Доброшрифт».

«Доброшрифт» — проект, направленный на привлечение внимания аудитории к проблемам людей с ДЦП.

Игровые джерси можно было приобрести на благотворительном аукционе после матча. Клуб выручил на аукционе 893 675 рублей. Вся сумма пойдет в фонд «Подарок Ангелу».