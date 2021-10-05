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«Трактор» играл с «Йокеритом» в свитерах в поддержку людей с церебральным параличом

16:18
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«Трактор» провел матч КХЛ с «Йокеритом» (3:2 Б) в свитерах в честь ежегодной акции «Доброшрифт».

«Доброшрифт» — проект, направленный на привлечение внимания аудитории к проблемам людей с ДЦП.

Игровые джерси можно было приобрести на благотворительном аукционе после матча. Клуб выручил на аукционе 893 675 рублей. Вся сумма пойдет в фонд «Подарок Ангелу».

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Иван Шитик все материалы автора

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