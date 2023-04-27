«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года

«Трактор» и защитник Илья Карпухин договорились о продлении контракта.

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба.

24-летний Карпухин — воспитанник «Трактора». В сезоне-2022/23 защитник провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+2».

Всего в КХЛ на счету хоккеиста «черно-белых» 262 поединка и 53 (13+40) очка при показателе полезности «+13».