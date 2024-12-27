«Трактор» готов обменять Робинсона, Сикьюру и Ткачева на дедлайне

Как стало известно «СЭ», «Трактор» готов расстаться с нападающими Бадди Робинсоном, Диланом Сикьюрой и Владимиром Ткачевым в последний день работы рынка.

Челябинский клуб позиционирует этих игроков как доступных для сделок на дедлайне.

Робинсон выступает за «Трактор» с 2023 года. В этом сезоне на счету 33-летнего американца 10 (4+6) очков в 33 матчах.

Сикьюра перешел в клуб перед началом текущего сезона. 29-летний канадец сыграл в 28 встречах и набрал 15 (5+10) очков.

Ткачев играет за «Трактор» с 2021 года. В этом сезоне 31-летний россиянин провел 39 игр, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Трансферное окно в FONBET КХЛ закроется 27 декабря в 23:59 по московсокму времени.