6 мая, 20:12

«Трактор» — «Динамо»: видеообзор пятого матча серии Кубка Гагарина

Руслан Минаев

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-1 в серии. В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).

