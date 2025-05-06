Хоккей
6 мая, 07:30

«Трактор» — «Динамо»: трансляция матча плей-офф КХЛ начнется в 17.00 мск

«Трактор» и «Динамо» сыграют в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина 6 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram

«Трактор» и «Динамо» сыграют в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 6 мая. Начало игры на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии — 3-1 в пользу челябинцев. Победитель Восточной конференции выиграл первые два матча на своей арене и третий в Москве — 4:3, 3:2, 3:2 2ОТ, бело-голубые победили в четвертой игре на домашнем льду — 3:1.

Трансляцию матча «Трактор» — «Динамо» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», официальный сайт КХЛ. Игры «Трактора» жители Челябинска также могут смотреть на канале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Козлов — о поражении от «Локомотива»: «Салават» получил колоссальный опыт»

«Амур» назначил Гальченюка главным тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 25 10 15 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 10:00 Амур – Адмирал - : -
16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
16.11 17:00 СКА – Металлург Мг - : -
16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь

