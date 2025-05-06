«Трактор» и «Динамо» сыграют в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 6 мая. Начало игры на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии — 3-1 в пользу челябинцев. Победитель Восточной конференции выиграл первые два матча на своей арене и третий в Москве — 4:3, 3:2, 3:2 2ОТ, бело-голубые победили в четвертой игре на домашнем льду — 3:1.

Трансляцию матча «Трактор» — «Динамо» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», официальный сайт КХЛ. Игры «Трактора» жители Челябинска также могут смотреть на канале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.