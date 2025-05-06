Хоккей
6 мая, 19:20

«Трактор» обыграл «Динамо» и стал финалистом Кубка Гагарина

Руслан Минаев
Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК Трактор

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

У хозяев шайбы забросили Василий Глотов, Никита Коростелев и Максим Шабанов (дубль). У гостей отметились Максим Джиошвили и Бреннан Менелл.

«Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-1 в серии.

В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота московского &laquo;Динамо&raquo;.«Трактор» — в финале! Космический Шабанов подарил Челябинску праздник

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Голы: Джиошвили — 5 (Ожиганов, Ильенко), 13:30 — 0:1. Глотов — 2 (Ткачев), 24:08 — 1:1. Шабанов — 8 (Коромыслов), 29:25 — 2:1. Коростелев — 2, 33:12 — 3:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 40:20 — 3:2. Швец-Роговой — 3 (Ожиганов), 55:20 — 3:3. Шабанов — 9 (Дер-Аргучинцев), 58:32 — 4:3.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (Моторыгин, 28:39, 58:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (9+18+7) — 31 (9+12+10).

Судьи: Белов, Гашилов.

6 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 4-1

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
  • Viktor Nikolaya---Syn

    ждем на арене 2000

    07.05.2025

  • Muslim Galeev

    Пусть отдыхают. Трактор пусть трудится.

    07.05.2025

  • Горын

    Ну быдло то как раз в Локо собрано. Шалунов, Радулов, Иванов, Красковский очень грязные игроки.

    07.05.2025

  • Горын

    Моторын в НХЛ собрался. Ему уже похер КХЛ. Самое интересное ни одним клубом не задрафтован. Куда едет хрен его знает?

    07.05.2025

  • Олег Юшин

    обидели тебя), малыш иди баиньки)

    07.05.2025

  • Олег Юшин

    Своего хамства ты ге замечаешь?

    07.05.2025

  • 74

    Я знаю . раньше на Зорге был

    07.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Ну привет что ли)) Хороший для нас финал...

    07.05.2025

  • 57

    В Уфе стадион построили лет 15 тому, на месте профсоюззного стадиона "Труд"- в 120-150 шагах от центрального рынка города царёвых времён! Стоянка наверно машин на 800-1000 с двух сторон каждая. Я паркуюсь напротив , на стоянке супермаркета, ни разу не промахнулся! На открытие с мелкими не попал, на второй игре с молодняком из Канады осмотрелись и ушли после первого периода.

    07.05.2025

  • 74

    По словам всех экспертов Трактор был фаворитом только с адмиралом. 8из 10 ставили на минск. потом 10 из 10 на Москву . .Так что пусть фаворитом будет Паравоз :rofl:

    07.05.2025

  • 74

    Маленькие стадионы. Губер вроде клялся если вфинал выйдут на 12 или 14 построить . Посмотрим

    06.05.2025

  • 57

    У меня дочь- терапевт! Постоянно в компе на работе приходится. Реакция стремительная и билеты на сектор 6 - 2 периода напротив чужих ворот!

    06.05.2025

  • Павел Леонидович

    но с Локо я думаю они не фавориты

    06.05.2025

  • Павел Леонидович

    с чем их и поздравляю

    06.05.2025

  • 74

    Те везет . У нас билетов то нету. Надо племяшу закзать в следующем сезоне. На Салават -Трактор . Лет 10 уже в Уфе не был. В центре Челябы огромный экран и трансляция по 5000 т собирается. Надо губеру маякнуть пусть везде ставит :rofl:

    06.05.2025

  • 57

    Сходил с дочкой на первые матчи каждой серии в Уфе, сыну пофиг.Они уже взрослые- 27 и 30 лет........

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    Трактор прежде всего оказался сильнее в индивидуальном мастерстве, держат в зоне шайбу за счёт отличной техники и своевременных пасов. Если бы у трактора была реализация моментов хотя бы как у Динамо, счета намного были бы крупнее

    06.05.2025

  • 57

    В регионе 02 только командировочные могут быть против!

    06.05.2025

  • 74

    верим ждем выиграем

    06.05.2025

  • 57

    Не утомляйте, товарищ! Победы региону 74!

    06.05.2025

  • 74

    Шабанито в НХЛ .Охота за ним там началась

    06.05.2025

  • splash174

    Трактор уже сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, уже легитимизируя отставку Заварухина и подписание Бена Гру. Хотя перед началом сезона у многих, и у меня в том числе, были некоторые сомнения насчет такого хода. В серии с Динамо Трактор был хоть чуть-чуть, но сильнее во всем, кроме большинства, и заслуженно победил. С Яриком ожидаю упорную огненную битву двух гигантов. Сильно надеюсь, что финал для Трактора не потолок.

    06.05.2025

  • 74

    Да осилит идущий

    06.05.2025

  • ёzhic8

    накипело что-ли? ёжик ему наследил, видишь ли спасибо за просветительскую беседу, а то я правда засомневался - неужто моё мнение кому-то интересно

    06.05.2025

  • 74

    Судя по коментам Динамо проиграло 3-4 на 801 минуте овертаима :rofl:

    06.05.2025

  • splash174

    Вот здесь соглашусь. Трактор Подъяпольскому забивал с огромным трудом. А как вышел Моторыга, сразу стало понятно, что динамикам ловить нечего. Сильнее Влада пока только Исаев.

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    ага ещё сделали что дивизионы в первом раунде между собой.Никакой спортивной составляющей,экономисты хреновы

    06.05.2025

  • Братчанин

    Что за дебильные заметки? Судя по ним, трактор выиграл 4:2

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Это второй важнейший момент. Но по мне общий настрой вышел в первом матче. Почти 2/3 матча очень мощно Динамо играло.

    06.05.2025

  • afino61

    что сейчас? в ОПМ Динамо и циса всегда на 1х местах , как и раньше. вон лиматова и рябкина вполне могут в 1м раунде драфта выбрать. раньше было больше тренерства, сейчас селекция. но по факту сильнейшие всё там же

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Спасибо за добрые слова!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Радулов - гад несусветный , но я хотел бы играть с ним в одной команде.

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Ну так и жгли бы!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Это наша забава. Валерианка и пр. транквилизаторы в Челябинске закончились. И ждём, не дождёмся. когда ты пришлёшь ... ( Чуковский К.И.0

    06.05.2025

  • ank03

    Да, нориально Макс сыграл, выручил неского раз. Но с волщебником Владом конечно не сравнить. Подъяпольский - лучший вратарь плей-офф!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Тихое очарование Трактора

    06.05.2025

  • ank03

    Решающим стала ошибка Сергеева в овертайме! Жалко конечно!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Я Челябинец, уважаю Ярославль за системность и игровую дисциплину. Надеюсь, это будет славная битва и наша тема с элементами махновщины победит!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    В советское время сам играл за Трактор, да- Динамо селекция, физика, школа. Но сейчас???

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Это когда было?

    06.05.2025

  • 804alex

    Удачи уральцам в финале!

    06.05.2025

  • Заполярье

    Урал рулит!:relaxed:?

    06.05.2025

  • Андрей П

    Ты своё высокомерие спрячь по-дальше. И не ной в комментах, что тебя обижают. Истина в том, что ты безымянное никто. И твоё мнение, как и других комментаторов, и моё в том числе, не должно кого-то другого волновать. А то лезешь во все ветки со своим мнением, куда не зайдёшь, везде ёжик наследил. Народ разный, не все академии оканчивали. Если ты ещё не понял. Это жизнь. И сейчас кто-то кровь проливает, а кто-то в комментах срется.

    06.05.2025

  • Саша

    В российском футболе часто игроки команд весь матч ходят пешком. Сегодня увидел нечто новое в хоккее, в частности в игре Динамо. Видимо, это была установка главного тренера Кудашова. Игроки команды Динамо трусцой добравшись до ворот Трактора, разыгрывают шайбу практически не двигаясь, стоя на месте. С такой игрой Динамо нечего делать в финале. Попади они туда случайно, игроки Динамо перешли бы на игру сидя на льду.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Откуда ты на мою голову взялся? Я оправдываюсь? Ха-Ха. Как у тебя получилось насрать на себя?) Талант однако)) От того, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином.

    06.05.2025

  • Сергей А.

    я о том же, пробросы во всей серии это полный пи дец. у мусорков их не видят по возможности

    06.05.2025

  • Chegevara.

    Эмоции спали, немного, игра достойная полуфинала. По Трактору, красавцы, особенно после того как пропустили, просто тапку в пол и полетели, Шабанито красавчик, разница в классе, видна даже слепому, Блажиевский сегодня чудил, не в своей тарелке. У Динамо Джиошвили, Ильенко, Гусь, хороши. Третья шайба забита после проброса, вообще не зафиксированные пробросы слегка испортили картину судейства, хотя в целом молодцы, осудили неплохо, давали бороться. Адекватным болельщикам Динамо пережить и верить в команду, играла достойно. Такой пропасти как у Локомотива с Трактором в прошлом году, не ощущалось. Вот там действительно была тоска. Челябинцев с победой, подкрутить гайки едем дальше.

    06.05.2025

  • fedland

    Трактор играет с позиции силы. Нужно прибавить - пожалйста. Забьют столько сколько захотят. Серию они контролировали полностью. Динамо безхребетно, хотя 1:4 это все же лучше, чнм 0:4 в прошлом году. С Акбарсом эта серия была бы интересне...

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Глянул твой профиль, а там люди не любят тебя. От того ты такой злой)) Или велосипеда у тебя нет???

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Спасибо, добрый человек))) Да, с Подьяпольским было чуточку больше шансов))

    06.05.2025

  • Сергей А.

    ну по тебе и видно какой ты...

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Тоесть ваш? Дулинский? Ты сам кстати не такой?

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) Блин, Трактор победил, ты чего хмурый такой?)))) А чел этот ваш же Челябинский был?))) Ну раз сидел с обычными болельщиками. Пьянь наверное челябинская)))) А ты его ругаешь)))

    06.05.2025

  • spor71917

    Ты можешь оправдываться сколько угодно, мне же НАСР. ТЬ на таких флюгеров-прост. и Господи! Если любят хоккей, то не оскорбляют другие клубы, как это делаешь ты, неудачник__ конец связи

    06.05.2025

  • Сергей А.

    надо, как и твои высеры везде.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Что с тобой не так Сергей А?)))) Ну убить его надо. Не справились?

    06.05.2025

  • Сергей А.

    ты там наверно сидел? Потому что на 3 выходили ведя 3:1. Потом 3:2. Когда свои забивают и эта шайба вылетает, то трибуны сами обратно кидают. Тут нам забивали, такие оставляют 100%. и тут 2 твари выебнулись, особенно мразь черножопая в жилетке салатовой, лично выкинуло... сразу 3:3. И это хлебало несколько раз показали по ТВ

    06.05.2025

  • Shalopay

    Всех болельщиков "Трактоа" с победой в серии и выходом в финал кубка второй раз в истории КХЛ! Очень непростая серия получилась. Однозначно тяжелее, чем с "Адмиралом" и Минском, при всём к ним уважении. Всё-таки "Динамо" (М) более мастеровитая команда. Сумели сегодня отыграть две шайбы в третьем периоде, что у нынешнего "Трактора" сделать нелегко. Конечно, динамовцам не повезло с травмой Подьяпольского, но всё равно - заслуженная победа "Трактора". В финале будет тяжело. Команда у Никитина выдрессирована образцово. Но верим в команду. Вперёд "Трактор"!

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Это как звёзды лягут

    06.05.2025

  • ank03

    У "Динамо" пожалуй лучшая пара вратарей в КХЛ. Но конечно очень жаль, что травмировался Подъяпольский, уверен с ним бы игру вытащили. Но и Моторыгин не плох, сколько спасений сделал...

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Зря.

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Точно

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Не Не Не. Мотор не выдержит, макс. 6.

    06.05.2025

  • ank03

    СПАСИБО ДИНАМО! Спасибо за хороший сезон! Не хватило совсем чуть-чуть... Оставлять ли Кудашова? Спорно, как и с Личкой. С одной стороны вроде команда бореться. И большинство хорошее. Но с другой, не возможно смотреть бесконечное возжение шайбы по бортам. вроде и голы забиваем после красивых комбинаций, но это редкость. А так в основном борты, борты... Кудашов умеет настраивать команду (в отличии от Лички), но с мыслью в нападении напряг и ошибки в обороне уже напрягают... Вход в зону, в основном вброс, все комбинации через борт... Выход из зоны тоже борт... ну наверное нельзя так постоянно!

    06.05.2025

  • Александр Максаков

    Не до умок .

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    В прошлом полуфинле Шалунов в первом матче сломал Фукале. М.б. сделать алаверды???

    06.05.2025

  • bolelschik.volga34

    Вратарь у Динамо не подарок. Три последние шайбы его. Для чего он садится на лёд перед броском??? Весь верх открытый, да и напарник его такой же "дырокол".

    06.05.2025

  • Shalopay

    Ту шайбу, которую он выбросил, на судейский столик отдали. Не она влетела в ворота "Трактора".

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Быстренько полуфиналы закончились, даже жалко. Пусть хотя бы финал будет из семи матчей.

    06.05.2025

  • Игорь Назаров

    Ну,дружок, не надо так с рать. М.б Трактор выигарает. м.б. Локомотив, но точно не Динамо Мск. А кило Говна оставь себе, нам без надобности.

    06.05.2025

  • За спорт!

    Поздравления землякам. Второй год подряд в финале Локо и Челябинская область. У нас будет новый чемпион!

    06.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    - ВТБ, сколько миллионов рублей вы вложили в усиление команды перед плейофф? - Ну где-то миллионов триста - Отсоси у тракториста!)))

    06.05.2025

  • 57

    Как-то складно всё получается - в полуфинале по два лидера Востока и Запада, в финале победители Востока и Запада.

    06.05.2025

  • ёzhic8

    посмотри мне ответы , от "всех под одну гребёнку" первый же показал себя с лучшей стороны

    06.05.2025

  • Скиталец

    Сам ты фуфлыжный, да ты обиженка короче. А про несколько клубов, ничего тут не поделаешь. Люблю хоккей! Вот и в финале хоть разорвись. За Локо всегда побаливал, а с 2011 тем более. Но родной Танкоград на первом месте!

    06.05.2025

  • Александр Максаков

    Ну , что пожелать , любимому клубу , не вешать носа и удачи ! . Конечно обидно проигрывать , но это спорт и игра , кому - то везет . К сожелению придется с кем - то растаться , без слез и обид . Готовимся к новому сезону , учитывая ошибки и просчеты .

    06.05.2025

  • afino61

    читай внимательней 1е сообщение. за скальпы поней и кошек поблагодарил. но человек весь сезон наступает на одни грабли. хотя при этом определённая игра поставлена и иногда очень даже красивая. но нет характера. кануки выбыли , когда мы уже безнадёжно летели трактору , подъяпольский выбыл , потому-что по тактике кудашова наши обязаны были после 1-0 всё оставшееся время стоять в своей зоне и смотреть , как справится воротчик. в итоге травма , потому что и вратарю надо давать передышку. иногда)

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А что за чел? Почему гондон???

    06.05.2025

  • Chegevara.

    Откуда столько снобизма, досада, сдержаться не можете, всех под одну гребенку, жаль вроде адекватными казались... кроме провокатора ногомячиста Сапогова...

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Наверное Моторыгин не потащил. Четвертая шайба простая была. Такие вратарь должен брать. Влад бы выручил. И тогда все возможно. Эх, как же боролись в третьем периоде, но ...

    06.05.2025

  • Philip Future

    Это ты, видимо, забыл, кто вам зад надрал ? :-) Другое, в этом сезоне, кстати, и не имело особого значения :-) . .

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот соглашусь. В первом матче придержали Динамо. Трактор забил, рескрепостился и начал играть. Это был важнейший момент.

    06.05.2025

  • Mon65

    Болельщиков Трактора в Победой. В прошлом году вы победили во многом за счет фарта. А в этом году Трактор стал однозначно сильнее. Скорее всего буду за них в финале болеть, т.к. челябинская хоккейная школа действительно заслужила чемпионство. Тренеру и любимой Команде огромное спасибо за этот сезон. Были настоящей Командой и в регулярке, и в плей-офф. Никогда и нигде, как бы все не складывалось, не выбрасывали белый флаг. Бились до последнего патрона...Но Судьба, наверное, отдает должное и Трактору.

    06.05.2025

  • Archon

    Обидно за "Динамо"..Почти сравняли..

    06.05.2025

  • afino61

    я бы даже это позиционкой не назвал. это какое-то "великое стояние")))

    06.05.2025

  • Vorlod

    Победители конференций вышли в финал ,логичней некуда

    06.05.2025

  • Александр Максаков

    Чего ты собрался менять тренера , он свою задачу выполнил , одолев клубы зажиточные и сильнейшие в КХЛ . Выбыли ОДелл , Пакет , Комтуа , Подъяпольский и что ты хочешь .

    06.05.2025

  • ёzhic8

    про соперника речь, а не про меня ты даже не догнал о чём я говорю

    06.05.2025

  • spor71917

    Терпеть не могу глоров, которые притапливают сразу за несколько клубов в одном флаконе, и не равнодушны к СКА- ни одного комментария без оскорблений. Фуфло короче, а не болельщик ((... Надеюсь доходчиво

    06.05.2025

  • Сергей А.

    Ска разве что зазвездившиеся, а так никакие как команда. Барсы разочаровали, как болельщик хотел бы с ними полуфинал. Но Динамики не мотались на Дальний Восток и дальний Запад, всё рядом... кто сменой поясов и перел?тами больше вымотан был?

    06.05.2025

  • Александр Максаков

    Там полосатые под суетились .

    06.05.2025

  • Mon65

    Да, тут мы. Не в лесу дремучем. Не аукай. Мы с Командой и в радости, и в горести. Нормально мы играли, нам не стыдно за все игры плей-офф. Но в целом, в этом году Трактор был все же сильнее. В прошлом году мы проиграли им за счет необъяснимого фарта челябинцев. В этом году Трактор прибавил - это однозначно. Недаром и сложнейший Восток выиграл. Поздравляю адекватных болельщиков Трактора с Победой.

    06.05.2025

  • ёzhic8

    я всё-таки был на ветках и со СКА и с АкБарсом и там - ругали судей, болели за своих, но и других замечали а тут - как будто Трактор был на льду, соперник - нет. игроки трактора как-то не забивали (в пустые что-ли?) судьи их удаляли почём зря. и умудрились от никого пропустить 13 шайб при этом

    06.05.2025

  • Лой Быканах

    Высокомерные лузеры. А за что вас уважать? Вот Адмирал со Спартаком и их болельщиков мы уважаем. А вы и в прошлом году ныли, что Трактору сверхестественно везет, Трактор победил Динамо несправедливо, а кто не согласен, тот быдло. Дежавю какое-то или день сурка.

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Не уверен, что аналогия уместная) А если ... Знарок?

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Согласен. Достойная была серия. Как-то Динамо натыкается на Трактор второй год вподряд. Все матчи минимальные поражения. Ну вот не прет, не фартит. Хотя следует признать, что Трактор лучше выглядел))

    06.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Поздравления болельщикам столицы с вылетом любимых клубов!

    06.05.2025

  • Дядя Саня

    Противно сравнение с нхл,тут Россия,не нравится валите в свой североамериканский хоккей!!!

    06.05.2025

  • tatarin

    Так часто бывает (особенно в баскетболе) - ликвидируется страшный отрыв, вложена куча сил и эмоций, и тут же тебе прилетает то, что уже не отыгрывается. Сегодня было именно так.

    06.05.2025

  • Zohr Vad

    Челяба/Озёрск - с финалом!!! Даёшь кубок!!! Молодцы Динамо закупаться свининой и жарить шашлыки. У Вас пришло время отдыхать...

    06.05.2025

  • Mon65

    Очень жаль не получилось в Челябинске выиграть. Команда играла в принципе нормально. В третьем периоде вытащили из себя все и сравняли счет. Казалось, наступил перелом в Игре, и Трактор занервничал. Но судьбе было угодно сегодня сыграть за челябинцев. Команде и Тренеру спасибо за сезон. Его мы однозначно заносим в актив, прошли звездные СКА и Ак Барс (кто бы еще их подряд мог пройти?), на равных бились с Трактором. Пусть не смущает итоговый счет в серии, все победы команд на тоненького.

    06.05.2025

  • Sn0w

    Четыре года подряд встречаются в первом раунде Эдмонтон и Кингз. И Тампа регулярно играет с Флоридой. Непредсказуемая непредсказуемость

    06.05.2025

  • Philip Future

    А Вы, я смотрю, "в каждой бочке затычка". У Вас здесь миссия - следить за уровнем "дискуссий" ? . .

    06.05.2025

  • afino61

    тут как с женой... лучше скромная и работящая , чем одиозная и выпендрёжная.. хотя о вкусах не спорят))

    06.05.2025

  • Скиталец

    За что минусы? Обиделся чели))

    06.05.2025

  • Сергей А.

    больше претензий сейчас к гандону в салатовой жилетке на арене Трактор, который вякал и рыпался, лично выбросил шайбу на л?д, и сразу 3:3. Надеюсь этого мудака увАлят. В конце матча его харю много раз показывали

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    На табло и 8:0 бывает. Тоже справедливость?

    06.05.2025

  • zel_co

    Грядёт битва железяк!

    06.05.2025

  • tatarin

    Ему пока некогда, он в третий раз подряд бульбашам летит.

    06.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Опять кветиапин принять забыл?

    06.05.2025

  • Гарик Ы

    Локо шанс выиграть кубок. за 7.09 будем болеть за вас парни.и по игре заслужили. Тракстор серьёзный соперник будет заруба

    06.05.2025

  • Mick Shelby

    Трактор с выходом в финал! Молодцы! Браво! Динамовцы, видимо, не учли, что Трактор - это не питерский СКА.

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Я хотя бы знаю, что это крайне одиозная личность)

    06.05.2025

  • Скиталец

    Безусловно. Это так, это всего лишь игра. В жизни есть намного больше важных людей, моментов и вещей... Ничего страшного не случилось.

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Это была всего лишь игра.

    06.05.2025

  • afino61

    а с бэбкоком близко знаком?))

    06.05.2025

  • Алексей А.

    Трактор выйграл на лайте..молодцы!

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    не так хорошо знаю этого дядю с большими усами)

    06.05.2025

  • Женек10

    да да, овер с авангардом вообще не триллер

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Да не, он так, мимо проезжал) журналюги сэкса

    06.05.2025

  • afino61

    линди рафф еще скажи))

    06.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Как и в прошлом сезоне Трактор покрутил динамо!!!

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Бэбкок))))

    06.05.2025

  • LifeTV

    Трактор переехал Динамо. Никто и не сомневался. Я об этом писал ещё в апреле. Но Локомотив пройти будет сложно.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Галимов, Чурилов, Урычев, Вашичек, Марек, Салей, Траханов и другие. Та команда была мощная. Галимов до сих пор перед глазами, после проигранного финала Ак барсу положил ворота и не помню уже с кем-то сидели на них. Светлая память всем пацанам!

    06.05.2025

  • afino61

    только кем-то новым. а не бегающими по кругу типа воробьева. кто себя проявил в вхл или еще где. тем же козловым , если ему такой вариант не "западло" будет.. с другой стороны , не всегда же быть в помощниках у кудашова))

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Мы говорим вам до свиданья...)

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Алексей если и учится, то медленно. Кем его заменить?

    06.05.2025

  • одьлинэ

    Спасибо, Трактор, за Динамо! Удачи и побед в финале!

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Но это же игра)))) Я вот если честно, особо не расстроился. Наверное было бы справедливее счет 3:2 после пяти матчей с Трактром)) Кстати, Ак Барс тоже мог на большее расчитывать. Но наверное выигрывают еще и те, кому везет. Без фарта в спорте нельзя. Вообщем Динамо и АК Барс отдыхают))

    06.05.2025

  • Сергей А.

    Ну тогда равнозначно прощать надо. А не так, но больше претензий сейчас к гандону в салатовой жилетке на арене Трактор, который вякал и рыпался, лично выбросил шайбу на л?д, и сразу 3:3. Надеюсь этого мудака увалят. В конце матча его харю много раз показывали

    06.05.2025

  • afino61

    Кем ещеиусилиться на следующий сезон? самое удивительное! по юниорам , детям , школа Динамо одна из лучших. в итоге в команде больше казанских , ярославских , чем своих. мне нравились юрзиновские и постюрзиновские времена , когда 4я тройка обязательна была из своих молодых ребят со школы. не понимаю , почему сейчас такого нет. менять надо тренера. среди игроков хотел бы лишь точечные изменения.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Скиталец, это всего лишь игра))) Знаешь, выиграли бы сегодня второй матч, уже было бы интересно. Но, видимо не в этот раз. Играли достойно)))

    06.05.2025

  • hant64

    У гостей отметились Максим Джиошвили и Бреннан Менелл._________ А Швец - Роговой не отличился там, случайно?:grin: Отмучились динамики.

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Финал будет жарким! Вот даже не знаю, как быть с симпатиями... Трактор это традиции, история, великие хоккеисты. А Ярославль это для меня в первую очередь 07.09.2011... И я уверен, где-то там, наверху, Иван Ткаченко и Ко улыбнется Кубку, если он будет...

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Интересно, клоун уже начал охоту на Шабанова?

    06.05.2025

  • Gordon

    Да ну нафиг. Это плей-офф, тут всем много прощают.

    06.05.2025

  • Сергей А.

    нет, не ещё один. Но видно было что динамикам много прощали

    06.05.2025

  • Gordon

    Справедливость - то, что на табло.

    06.05.2025

  • Vitamin007

    кудашов!!! Бесконечная позиционка в обороне в полном составе, свободные защитники соперника на синей??? идиот, ты где учился тренировать???

    06.05.2025

  • Скиталец

    Это так, спасибо!:hand_splayed:? Даже в СА школу Трактора называют кузницей мирового хоккея.

    06.05.2025

  • Gordon

    Ещё один ))))

    06.05.2025

  • Сергей А.

    судьи за мусорков были, особенно в Москве

    06.05.2025

  • Gordon

    Ууу... Мил человек, в просторечии хамло из подворотни, расторопши выпей. Очень хорошо желчь выводит из организма.

    06.05.2025

  • bugr1969

    Нельзя ставить максимальные цели с такой физподготовкой.... надеюсь , что в следующем сезоне с новым тренером этот косяк будет убран. А в этом сезоне динамовцев с бронзой !

    06.05.2025

  • Скиталец

    Эй ты горбатый жопу нюхай печник дырявый:cold_face:

    06.05.2025

  • spor71917

    Поздравляю Трактор и весь Челябинск!!!! С нетерпением ждём супер-финала!!!

    06.05.2025

  • Gordon

    Москва в моём лице тоже )

    06.05.2025

  • Gordon

    С огромным уважением отношусь к Ярославлю, но в финале однозначно за Челябинск. Очень хочется, чтобы они наконец выиграли впервые в истории. Одна из лучших школ ещё со старых союзных времён. Многие не знают, сколько там великих игроков воспитали. Начиная, в частности, с Макарова. В городе обожают хоккей и свою команду. При Белоусове немного не хватило, надеюсь, что сейчас сдюжат.

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Было хорошо, но не отлично. Все в серии - на тоненького. Если бы да кабы... Вопросов много. Кем ещеиусилиться на следующий сезон? Кто из россыпи мастеров способен создать настоящую динамо-машину, которая будет биться в финале? Тренеров не вижу в Отечестве нашем. И прочая, и прочая...

    06.05.2025

  • Войд

    Трактор с победой. Но создаётся ощущение что скрытый финал был между Локомотивом и Авангардом. Посмотрим что в финале покажет Трактор.

    06.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    в нхл также не надо

    06.05.2025

  • Скиталец

    И очень хочется, чтобы он еще и могильщиком Локо оказался.

    06.05.2025

  • Palacios

    Цена финала это вратари. У Динамы нужных не оказалось.

    06.05.2025

  • steklyashkin

    Паровоз был мощнее. А сейчас - будем посмотреть.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Давай Трактор вперед, ждем холодный ушат за прошлый полуфинал.

    06.05.2025

  • Chegevara.

    Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    06.05.2025

  • Спринт

    .. 7:1 в двух пловах ..? У тобе дилетантик явно плов недосоленный ..** Ибо в двух - сугубо 8 могёть быть!

    06.05.2025

  • ёzhic8

    да по фигу, Адмирал, Сибирь, Динамо главное быдлом не быть но тут - каждому своё

    06.05.2025

  • Palacios

    Здесь тоже всё было непредсказуемо. Но подход к регулярке там и здесь, разный, конечно.

    06.05.2025

  • Vitamin007

    кудашов, вопиющие тренерские косяки так и не исправлены! Убирайся!!!

    06.05.2025

  • Скиталец

    Как там твои? Победили?))! Глор.

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    Они должны были ещё от Адмирала влететь.

    06.05.2025

  • ёzhic8

    по факту четыре раза в одну шайбу и по факту ты хамством только подтверждаешь мною сказанное

    06.05.2025

  • Скиталец

    Трк-Дин 7:1 в двух пловах. Мы их вынесли!)) Тренеруйтесь ребятки:joy:

    06.05.2025

  • Anatoly Silonov

    Гусев провалил матч.

    06.05.2025

  • spartsmen

    После второй шайбы из динамо будто выпустили последний воздух. Тем не менее повезло с камбэком. Говорю напарнику: а сейчас трактор включится. Что и произошло. В финале найдёт коса на камень. Или скала на камень. Короче, отбойный молоток шабанова против бетона локомотива. Динамо очень не хватает хотя бы одного такого, как радулов. Жду очень интересной схватки.

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Ну что, после драки кулаками не машут... Парни, немного больше уважения к своим вратарям, нельзя так! Спасибо за сезон!!! физрук, дверь с табличкой "Выход" видишь???

    06.05.2025

  • Muslim Galeev

    Динамо Ак Барс победило.

    06.05.2025

  • Спринт

    Гражданский бронепоезд супротив мирного трактора с башенным орудием. Перпендикулярно кто выиграет, но энто будет Паравоз-на-Волге.

    06.05.2025

  • Олег Юшин

    У тебя есть что по факту или просто суб'ективная блювотина?

    06.05.2025

  • afino61

    в этой игре случилось сразу всё , о чём твердил весь сезон - 1. эксперименты кудашова с тактикой - повели 1-0 , значит теперь все стоим у своих ворот и отбиваемся - в итоге 1й период кое-как отстояли , во 2м просто посыпались , да ещё и ценой вратаря. 2. неумение зацепиться за счет - только с таким трудом сравняли - и сразу 3-4.. как так? ладно моторыга.. но 2 дефа вместо чтоб встречать тракторов на синей откатились на пол своей зоны и там только встречали.. от такого детей отучать пытаются , а тут типа "мастерА"(( 3. моторыга. он может сколько угодно крутиться в рамке , но в важный момент обязательно пустит плюху. это отличный вратарь для команд из второй половины таблицы вхл. а ведь с ним , как с основным , кудашов заходил в плэйофф и только по ходу дела прозрел.. ладно.. за скальпы ротенов и кошаков благодарность , трактористов с заслуженной победой. Динамо - спасибо за сезон!

    06.05.2025

  • Скиталец

    Ееее.. есть еще здесь кто-то кроме Т-34:sunglasses:

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Откуда злости столько?)))) Челябинск и Ярославль классные города и заслужили чемпионство))) Я живу в маленьком городке, но провинциального комплекса вроде нет))) Болею за Динамо. Верил сегодня, но не судьба)))))

    06.05.2025

  • Догада

    Фиг бы Трактор вышел в финал, если бы не СКА, перекупив Кузнецова

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    Они просто ненавидят других. Иногда их жалко.

    06.05.2025

  • Atoms

    Трактор с выходом в финал! Стальные нервы у уральцев. Шабанов конечно сила! Были в серии все же лучше. Динамо сравняли счет, но на большее уже не смогли, а играли сегодня очень неплохо (за исключением 2-го периода). Сочувствие братским. Две первые команды Запада и Востока в финале.

    06.05.2025

  • BigStar

    Трактор должен пройти Локо.

    06.05.2025

  • True Timati

    Западный Урал за Южный Урал!

    06.05.2025

  • Скиталец

    Урал за Сибирь!))

    06.05.2025

  • болельщик35

    У Моторыгина комплекс Трактора что ли, вроде с сосиской нормально стоял? Обидно конечно, счет сравняли, да и Трактор вроде занервничал. Но по сравнению с прошлым годом шажок вперед сделали, ждем в следующем выход в финал, а финалы мы не проигрываем. Спасибо за сезон Динамовцы!

    06.05.2025

  • Скиталец

    1З и 1В рызыграют главный трофей лиги!

    06.05.2025

  • ёzhic8

    команда хорошая а эти - не соответствуют

    06.05.2025

  • Muslim Galeev

    Сибирь за Урал!

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Второй период и правда развалились))) Моторыгин вышел так себе, но и команда не помогла вратарю)))

    06.05.2025

  • Врн36

    Такое впечатление, что трактор играет на рассслабоне. Только Динамо сравняли, трактор опять включился, и вынимай

    06.05.2025

  • Артем

    Локо Вас повяжут и будешь кулачком ещё 10-12 лет себя радовать)

    06.05.2025

  • Скиталец

    Будет не просто с Локо, но… верим в команду!

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    Уровень, чё.

    06.05.2025

  • Muslim Galeev

    Трактористы молодцы! Кудашов неудачник и в хоккеи Москва без чемпионства ) Это вам не советские времена когда вы провинциальные команды грабили!

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Трактор с победой))) Динамо молодцы, но были слабее))) Первый матч в Москве нельзя было проигрывать ведя 2:0)))

    06.05.2025

  • Скиталец

    Капиталистам еще 12)))

    06.05.2025

  • Глупый

    локо возьмет кубок

    06.05.2025

  • ёzhic8

    В финале за Ярославль Не доросли челябинские глоры да элементарного минимального уважения к сопернику Я-я, мы-мы, судьи, хны-хны Плюсики своим, минусики чужим Детский сад

    06.05.2025

  • Скиталец

    Алексей, Танкограду! Черно-белый вперед!:sunglasses:

    06.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Динамо провело неплохой сезон. Победил тот, кто был сильнее в этой серии. С чем и поздравляем Трактор и его фанов) Удачи в финале. Весь Урал был за Динамо. Теперь - за вас

    06.05.2025

  • Денис Федоров

    Победа!!!! Осталось немного: вернуть долг паровозу за прошлогодний разгром и будет счастье городу! Мы ждали этого столько лет!

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Да это понятно)

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    Не угадал, я про справедливость.

    06.05.2025

  • Kama-Temp

    Очевидный исход. Динамо Трактору не ровня. Нас ждет один из лучших финалов последних лет.

    06.05.2025

  • True Timati

    Вашингтону ))

    06.05.2025

  • sava_

    Челябинск с выходом в финал,мощно :muscle:... НО Паровоз мощнеее :call_me:

    06.05.2025

  • Osokin L

    НХЛ, как раз и иетересен своей непредсказйумостью.

    06.05.2025

  • NF

    Я же сказал: "Прощай, "Динамо"...

    06.05.2025

  • Врн36

    Трактор с заслуженным выходом в финал. Молодцы

    06.05.2025

  • Скиталец

    Шабанито!!! Чекагинский Магдак)))

    06.05.2025

  • Олег Юшин

    Ты почему такой обиженный?

    06.05.2025

  • Артем

    Трактор с победой, но болеть буду за Локо.

    06.05.2025

  • suomi257

    Кудашова в отставку!

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Кому?))

    06.05.2025

  • Лой Быканах

    Шабанито виртуозо! Размотали банкометов. Трактор чемпион!!!

    06.05.2025

  • Скиталец

    Осталось четыре победы. Держим кулачки.

    06.05.2025

  • Сергей А.

    А уволят ли мудака черножопого в салатоыой жилетке, который требовал вернуть шайбу и лично е? выкинул? После чего сразу 3:3... Этого тридвараса не раз ещё показывали

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Шабанов просто могильщик Динамо! Но в целом самый ожидаемый финал. Победители конференций. Можно и в НХЛ также))

    06.05.2025

  • Скиталец

    Мы! Идем за Кубком!!!

    06.05.2025

  • True Timati

    Мы видимо разные вторые периоды смотрели

    06.05.2025

  • Скиталец

    Ау глорики где ваш динамо?:rofl::rofl::rofl::sunglasses:

    06.05.2025

  • Кот-матрос

    Очень надеюсь Локо прибьёт этих везунчиков! Доколе им будет так??? ------------- Эх, Влад...

    06.05.2025

  • baruv

    Трактор с заслуженной общей победой! Поражает разница в физической готовности команд, особенно после 0-1, когда челябинцы смогли на порядок прибавить в скорости, а динамовцы валились от усталости. И чувствовалось, что могут так же прибавить, когда потребуется, что и произошло. Ожидал от динамовцев больше, мягко говоря...

    06.05.2025

  • fktrc

    никто не развалился!

    06.05.2025

  • True Timati

    Динамо без Подъяпольского развалилось. Шабанов прибил москвичей. Однозначный МVP Челябинска

    06.05.2025

  • Скиталец

    Трактор - сила Урала!

    06.05.2025

  • fktrc

    Моторыга в прошлом году слил динамо трактору и в этом на бис повторил! Стоит ли вот таких вратарей держать, если претендуешь на что то серьёзное?! Думаю- нет!

    06.05.2025

    У Кубка Гагарина будет новый обладатель
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 СКА 26 12 14 28
    8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
