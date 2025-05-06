«Трактор» обыграл «Динамо» и стал финалистом Кубка Гагарина

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

У хозяев шайбы забросили Василий Глотов, Никита Коростелев и Максим Шабанов (дубль). У гостей отметились Максим Джиошвили и Бреннан Менелл.

«Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-1 в серии.

В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Голы: Джиошвили — 5 (Ожиганов, Ильенко), 13:30 — 0:1. Глотов — 2 (Ткачев), 24:08 — 1:1. Шабанов — 8 (Коромыслов), 29:25 — 2:1. Коростелев — 2, 33:12 — 3:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 40:20 — 3:2. Швец-Роговой — 3 (Ожиганов), 55:20 — 3:3. Шабанов — 9 (Дер-Аргучинцев), 58:32 — 4:3.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (Моторыгин, 28:39, 58:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (9+18+7) — 31 (9+12+10).

Судьи: Белов, Гашилов.

6 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 4-1