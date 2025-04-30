Хоккей
30 апреля, 19:26

«Трактор» победил «Динамо» и удвоил преимущество в серии

Руслан Минаев

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин, Артем Блажиевский и Семен Дер-Аргучинцев. У гостей отметились Никита Гусев и Артем Ильенко.

Челябинский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 мск.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кадейкин — 3, 1:08 — 1:0. Гусев — 5 (Сикьюра, Уил), 5:19 — 1:1. Блажиевский — 5 (Ткачев), 16:39 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Римашевский), 22:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 4 (Шабанов), 41:22 — 3:2.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:42 — 58:33, 58:40).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (14+6+10) — 31 (9+10+12).

Судьи: Белов, Гашилов.

30 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2-0

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 74

    Не трогай девочек . Пусть плачут . :rofl:

    01.05.2025

  • Доктор Зло

    Браво)) субстанция, которая вместо мозга под стать кошачьей)) влезть и в тапки нагадить)) желчью не подавись. Обыграете в следующем сезоне Куньлунь пару раз, но это не точно)

    01.05.2025

  • 74

    Первая игра с нервишками. А сегодян прям уверено . В первом пероиоде аж 2 забили .. Столько же сколько за предидущие 12 игр. Первый раз первый период выиграли .Хоть и 3-2 . Ну ни капли сомнения в победе не было .. Не в обиду Динамикам .Минск был сильнее

    30.04.2025

  • splash174

    Тут нужно всем признать, что Трактор - это команда - претендент, и пока она немножко сильнее Динамо практически во всем. Выезд в Москву сильно прояснит ситуацию, что и как

    30.04.2025

  • splash174

    Пока Челяба дает знать, кто тут хозяин. В Москве многое порешается.

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Может, есть смысл на 1 игру Макса поставить? Если будет 0:3, вернуть Влада...

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Мы не можем соласиться с такой постановкой вопроса))

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Откуда? Мысли как у буратино)

    30.04.2025

  • Никифор

    не плачь, мусорный нытик!

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Бро, забыл за "мясо" поблагодарить.:wink:

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    А по существу есть что сказать?

    30.04.2025

  • Павел Леонидович

    вот это номер... фаворита дерут

    30.04.2025

  • Shalopay

    Всех болельщиков "Трактора" с очень непростой и важной победой! Но вся борьба в этой паре ещё впереди. "Динамо" очень сильно и дома, уверен, покажет свой лучший хоккей. Не расслабляться!

    30.04.2025

  • Shalopay

    Да нет, конечно, "Адмирал" и "Динамо" (Минск) не сильнее, чем СКА и "Ак Барс". Другое дело, что зря говорили в первом раунде: "Да этот "Трактор" даже с "Адмиралом" мучается, во втором раунде шансов нет!". Уверен, что с "Адмиралом" хоть кто бы мучился. А вот эти дальние перелёты - сначала на Дальний Восток, потом на "дальний Запад" только закалили команду. А в этой серии вся борьба ещё впереди.

    30.04.2025

  • Доктор Зло

    Третья тоже его.

    30.04.2025

  • Доктор Зло

    Опять подзаборный вылез)) наслаждайся каникулами вместе с командой

    30.04.2025

  • Доктор Зло

    так две Комтуа привез. К нему почему вопросов нет? По игре ровно

    30.04.2025

  • Лой Быканах

    Сделайте Подьяпольскому воротник, как у Элвиса Пресли и норм. А Комтуа точно не нужен, он только судей бесит.

    30.04.2025

  • Chegevara.

    От Комтуа сегодня подарок, конечно.... ещё толком сесть на трибуне не успели, уже вставать пришлось

    30.04.2025

  • Mon65

    Да и комменарии как-то после этого матча не такие эмоциональные, как после первого. А многие из наших приуныли, должное Трактору в этом матче отдают. Да особого визга, как после первого противостояния нет и у болельщиков Урала. Но мы на то и болельщики, что с Командой и в минуты радости, и горести.

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ВТБ ни в хоккей не может, ни в адекватные проценты по вкладам))) как говорил классик, "ни в п*зду, ни в Красную Армию"))) иными словами, вон из плейофф, непутевые)))

    30.04.2025

  • Никифор

    не найдет. это потолок!

    30.04.2025

  • За спорт!

    Нет-нет-нет мы хотим сегодня, нет-нет-нет мы хотим сейчас...

    30.04.2025

  • Никифор

    Идиота кусок, опять за старое взялся, обсуждение судейства. Оно было и а первом матче образцовое.

    30.04.2025

  • Valery Grigoryev

    Так держать, Трактор!

    30.04.2025

  • Mon65

    Теперь уральские будут точно хором кричать, что Адмирал и Динамо МН были намного сильнее. И что они снова победят 4:0. Но будем посмотреть. И надеюсь на Тренера Кудашова, он все же противоядие всем соперникам и в регулярке, и в плей-офф до этого находил.

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Дяденьки, которые носят костюмы, - это ТШ. Но это не точно...

    30.04.2025

  • Mon65

    Из-за работы не удалось посмотреть матч. Потом хотя бы посмотрю обзор. Судя по комментам во второй игре судьи судили образцово, ни у кого нет претензий. И жалко, что даже по комментам гаших болел Трактор был все же чуть сильнее. Теперь вся Надежда на домашнюю арену. Хотя с 0:2 отыгрываться сложно, но то, что Команда будет биться до последнего патрона, я почему-то все же верю в это.

    30.04.2025

  • fell62

    а он есть этот тш?

    30.04.2025

  • fell62

    Вырастишь и хоти)))

    30.04.2025

  • fell62

    пора пора...и Кудашёва с сынком на мороз.

    30.04.2025

  • True Timati

    Да я бы не сказал. Динамо бьётся, пластается, Кудашов и Козлов пытаются что-то придумать. Обыграли СКА и Ак Барс. Ещё вся серия впереди. Домашние матчи. Что вы за болельщики такие, если сразу команду хороните?

    30.04.2025

  • Сергей А.

    трактор тоже с барсами из 1:3 вылезал. Да, давно, но в этом плове и в матчах с теми же мусорами...

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо камрад. Сдаваться не собираемся, лучше выводы сделать.

    30.04.2025

  • Atoms

    Да все правильно. Мы ведь игру смотрим и хотим ее видеть, а не обсером заниматься.

    30.04.2025

  • True Timati

    Динамо опасно даже при счете 2-0 - спросите казанцев. Трактор, конечно, не кошки. Но Динамо есть Динамо. Серия до 4 побед. Желаю обеим командам яркой игры

    30.04.2025

  • Alexey Tarasov

    БРАТСКИЕ-не Сдавайтесь:point_up:?Соберитесь:point_up:?не время.в отпуск уходить:point_up:?:100:

    30.04.2025

  • Сергей А.

    ска и барыс бы выбил в плове. Вротенберг же уже думал как 9+5 будет забивать... :rofl:

    30.04.2025

  • Gennady Marchenko

    Уроды...

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Ага, тренер вполне, и ума ему не надо.:laughing:

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    А смысл ругать соперника, если у самих - рожа крива? По первой игре подосадовал. Ее надо было брать. А сейчас со стеклянной ясностью стало видно, что Танкоград сильнее. Причем именно как команда.

    30.04.2025

  • Atoms

    Зря ты так, вполне себе тренер. Возьмите нашего Воробья, он теперь в полете.:grinning:

    30.04.2025

  • За спорт!

    Там тож пусть семь матчей будет, но врядли

    30.04.2025

  • Сергей А.

    скорее Трактор решит что 8:0 плохая примета по двум пловам, и 1:1 в Москве, а дома дальше

    30.04.2025

  • Atoms

    Тогда в финале мертвыми будут, кто бы не вышел.

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Про Никитина не знаю, а у Кудашова ума просто не хватает.

    30.04.2025

  • Iron Maiden

    С таким Троянским Конем Ромкой сложно было не выбить Ска.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    И три овертайма в седьмом! Только хардкор!))

    30.04.2025

  • Сергей А.

    5 надо

    30.04.2025

  • За спорт!

    Семь матчей хочу.

    30.04.2025

  • Atoms

    Может у тренеров Запада своя метода, ошеломить и задавить))):grinning:

    30.04.2025

  • Алексей Х

    За океаном вон короли у нефти тоже 2-0 вели после домашних. Уже 2-3 и вылет в шести будет 146%. Так что тут ещё бабушка надвое сказала. Хотя где Трактор, и где неудачник Кингз)) суровые челябинские мужыки фарева!

    30.04.2025

  • suomi257

    Подьяпольский как Лунев каждый матч за шиворот пускает…убрать из состава на домашние игры и Комтуа в запас!…пусть подумают над своей игрой!

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Да, во многом похоже.

    30.04.2025

  • Сергей А.

    ну-ну...

    30.04.2025

  • Atoms

    Пример с Локо?:smirk:

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Со скоростью как раз не нормально. Несутся так, что не справляются с собственной скоростью.

    30.04.2025

  • Atoms

    Похоже на то))) Посмотрим.

    30.04.2025

  • Atoms

    Со скоростью как раз нормально, нет мысли в завершении.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Динамо после серии с Ак Барсом решило, что 0-2 в серии это хорошая примета))

    30.04.2025

  • Алексей А.

    Трактор сильнее Динамо..

    30.04.2025

  • Atoms

    Адекватная оценка от адекватного болельщика Динамо.:clap:

    30.04.2025

  • Александр Максаков

    Причем тренер , обыграли СКА , АКБарс - ВСЕ В ШОКОЛАДЕ . Проиграли тренер виноват .

    30.04.2025

  • hant64

    Хату ввали. И станешь скоро бомжом)).

    30.04.2025

  • hant64

    Это главное, в этом и была миссия Динамо в КГ. И миссия выполнена).

    30.04.2025

  • Лой Быканах

    Легко, спокойно, на классе. В третьем, по хорошей уже традиции, зарешали. Трактор с победой!

    30.04.2025

  • Atoms

    Трактор больше хотел победить, за что респект! Снова Динамо с 0:2 начинает серию, сможет ли повторить камбэк? Но в защите играли дерьмово, надо сказать.

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    И даже не обидно, потому что счет по игре. Разруха не в клозетах....

    30.04.2025

  • Хрю-Хрю

    Всё-равно Динамо молодцы. Выбили СКА, а это очень хорошо.

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Ну а кто лучше? Где взять тренера, который сделает команду?

    30.04.2025

  • ёzhic8

    честно говоря - сегодня больше из-за Подьяпольского нервы такой гол нельзя пропускать в плове

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Пока да, срочно менять игру.

    30.04.2025

  • Vaclav

    Самое время валить на победу Динамо в серии. Вижу.

    30.04.2025

  • Vitamin007

    И главные- за спинами стоят!!!

    30.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Если уступим в серии - а пока это более чем вероятно,- винить нужно только себя. ТРАКТОР на данный момент лучше во всем. Немного- но лучше. Далее - слово за тш.

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    У Динамо проблемы с командной игрой, не скорость, а суматоха. В зоне плохо разыгрывают, могут только с ходу. -------------- Если всё это не исправить, то шансов мало.

    30.04.2025

  • Муслим Галеев

    Трактор дави Динамо!

    30.04.2025

  • Александр Максаков

    Это видимо потолок Динамо . Слишком много пассажиров в команде .

    30.04.2025

  • ёzhic8

    Такие впечатления: если Динамо хочет время от времени отыгрывать Трактор, ошибаться вообще нельзя. Во-об-ще Сторожить, искать ошибки (а они есть). Но самим - никак не косячить. Иначе без шансов

    30.04.2025

  • Vitamin007

    Хуже играли, кудашов! Трактор когда хотел, тогда и возил... Ошибки в обороне чудовищные! Как-то Подъяпольский нервничает из-за этого. Давайте дома исправляться!

    30.04.2025

    • Голдобин считает, что в России стоит сделать праздник в честь Овечкина: «Такие люди рождаются раз в тысячу лет»

    Уил стал вторым бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ
