«Трактор» победил «Динамо» и удвоил преимущество в серии
«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 3:2.
У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин, Артем Блажиевский и Семен Дер-Аргучинцев. У гостей отметились Никита Гусев и Артем Ильенко.
Челябинский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 мск.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Кадейкин — 3, 1:08 — 1:0. Гусев — 5 (Сикьюра, Уил), 5:19 — 1:1. Блажиевский — 5 (Ткачев), 16:39 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Римашевский), 22:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 4 (Шабанов), 41:22 — 3:2.
Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:42 — 58:33, 58:40).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (14+6+10) — 31 (9+10+12).
Судьи: Белов, Гашилов.
30 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 2-0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -