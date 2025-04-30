«Трактор» победил «Динамо» и удвоил преимущество в серии

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин, Артем Блажиевский и Семен Дер-Аргучинцев. У гостей отметились Никита Гусев и Артем Ильенко.

Челябинский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 мск.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кадейкин — 3, 1:08 — 1:0. Гусев — 5 (Сикьюра, Уил), 5:19 — 1:1. Блажиевский — 5 (Ткачев), 16:39 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Римашевский), 22:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 4 (Шабанов), 41:22 — 3:2.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:42 — 58:33, 58:40).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (14+6+10) — 31 (9+10+12).

Судьи: Белов, Гашилов.

30 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2-0