«Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

У хозяев 2 очка на счету Александра Кадейкина (1+1), также по голу забили Семен Дер-Аргучинцев, Чарльс Робинсон и Василий Глотов. У гостей дублем отметился Джордан Уил, еще одну шайбу забросил Даниил Пыленков.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала. Первый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Уил — 4 (Кудрявцев, Сергеев), 13:34 — 0:1. Уил — 5, 22:45 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 3 (Шабанов, Телегин), 37:25 — 1:2. Кадейкин — 2 (Дэй), 46:21 — 2:2. Робинсон — 4 (Блажиевский), 48:04 — 3:2. Пыленков — 1 (бол., Гусев), 50:01 — 3:3. Глотов — 1 (Кадейкин, Кэмпфер), 53:46 — 4:3.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:29).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (5+12+9) — 31 (7+12+12).

Судьи: Гашилов, Наумов.

28 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 1-0.