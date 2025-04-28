«Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.
У хозяев 2 очка на счету Александра Кадейкина (1+1), также по голу забили Семен Дер-Аргучинцев, Чарльс Робинсон и Василий Глотов. У гостей дублем отметился Джордан Уил, еще одну шайбу забросил Даниил Пыленков.
«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.
Кубок Гагарина. 1/2 финала. Первый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Уил — 4 (Кудрявцев, Сергеев), 13:34 — 0:1. Уил — 5, 22:45 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 3 (Шабанов, Телегин), 37:25 — 1:2. Кадейкин — 2 (Дэй), 46:21 — 2:2. Робинсон — 4 (Блажиевский), 48:04 — 3:2. Пыленков — 1 (бол., Гусев), 50:01 — 3:3. Глотов — 1 (Кадейкин, Кэмпфер), 53:46 — 4:3.
Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:29).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (5+12+9) — 31 (7+12+12).
Судьи: Гашилов, Наумов.
28 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
