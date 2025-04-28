Хоккей
28 апреля, 19:20

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Сергей Ярошенко
Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили (слева) и защитник «Трактора» Сергей Телегин.
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

У хозяев 2 очка на счету Александра Кадейкина (1+1), также по голу забили Семен Дер-Аргучинцев, Чарльс Робинсон и Василий Глотов. У гостей дублем отметился Джордан Уил, еще одну шайбу забросил Даниил Пыленков.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Стивен, Кэмпфер, Виталий Кравцов, Василий Глотов и&nbsp;Александр Кадейкин празднуют гол в&nbsp;матче КХЛ &laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва) (4:3).Еще один камбэк «Трактора»! Челябинцы снова выдали фантастический третий период и дожали «Динамо»

Кубок Гагарина. 1/2 финала. Первый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Уил — 4 (Кудрявцев, Сергеев), 13:34 — 0:1. Уил — 5, 22:45 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 3 (Шабанов, Телегин), 37:25 — 1:2. Кадейкин — 2 (Дэй), 46:21 — 2:2. Робинсон — 4 (Блажиевский), 48:04 — 3:2. Пыленков — 1 (бол., Гусев), 50:01 — 3:3. Глотов — 1 (Кадейкин, Кэмпфер), 53:46 — 4:3.

Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:29).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (5+12+9) — 31 (7+12+12).

Судьи: Гашилов, Наумов.

28 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
  • Футболист Сапогов

    Посмотрим еще кто амеба)))) Пендос, жующий как корова или Кудашов))))

    29.04.2025

  • Irzhi Korn

    За Пакетта вам, "танкисты", еще прилетит по полной

    29.04.2025

  • Олег Юшин

    ты опущенное животное, брысь под шконку

    29.04.2025

  • Олег Юшин

    опять заныл, успокойся ты уже

    29.04.2025

  • Chegevara.

    Смотрел момент и внимательно, с Вами могу видео поделиться. Относительно слов Гру, он психолог и политкорректный человек, второй гол зевок Фукале в ближний угол (не без везения Уила) необходимо было поддержать. А по шапкозакидательским настроения, так это с обеих сторон. Ветку почитайте когда Динамо прошло АкБарс, так там уже каждый второй записал в обладатели кубка. Трактор разобран, Локомотив под откос:upside_down:...

    29.04.2025

  • fell62

    во тебя прёт , прими витаминку )))

    29.04.2025

  • fell62

    Кудашова амёбу сними сначала ))))

    29.04.2025

  • 74

    Да повеело повезло . И Трактор самый слабый . динамо пости чемпион на бумаге :rofl::rofl::rofl::rofl:

    28.04.2025

  • Саша

    В общем странная игра получилась. И шайбы залетали какие-то случайные. Вратари тоже по ходу матча играли нестабильно. Результат как разница взаимных ошибок сложился. Но сильнейший в этой паре пока не выявлен.

    28.04.2025

  • Iron Maiden

    На таких игроках как Пакет, Комтуа, Уил (в меньшей степени), Пыленков, Ильенко вообще нельзя удаления давать. В серия с Ска и Ак барсом сплошнач симуляция, полотеры. Чуть ударили, задели и они лежат на льду, выпрашивая удаления.

    28.04.2025

  • Romanovraz

    Трактор вперед!

    28.04.2025

  • Romanovraz

    Тракторов с позитивным стартом серии и традиционным камбеком.

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Я, кстати, про голы Динамо ничего не говорил)) единственная шайба после комбинации - первый Челябинский.. но и там комбинация прошла в силу обстоятельств. Про было там что-то или нет, не буду) ничего не изменит всё равно) пусть эксперты дают оценку) Я лишь высказываю своё субъективное мнение) не заметил я форсажа, россыпи моментов. При очень равной игре, больше повезло Челябинску

    28.04.2025

  • 74

    А ничего что это уже очередной комбек . Уже им и счет забыли какой . . А уДинамо я смоттрю умные голы .

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Да не доказывайте ничего. Там форсаж и полное доминирование) мож водочка Челябинская, суровая влияет))

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Про Минск спорить не буду. Я исхожу из тех, с кем мы играли. Если это форсаж Челябинска и Динамо рассыпалось, то я спокоен за серию))) Форсаж - это пару моментов )) все же набросы от синей, не глядя, это везение, никак не форсаж

    28.04.2025

  • Klever Клевер Suglinka Суглинка

    Надо,но пока некому. Ещё год точно так же будет,пока не сменят ТШ.

    28.04.2025

  • Klever Клевер Suglinka Суглинка

    Ему давно неуд и приговор. От меня точно). Конечно,у нас был ещё Воробьёв Володя,который сейчас помогает Заварухину в Екатеринбурге и при котором мы впервые за 16 лет на тот момент не попали в плей-офф вовсе. Но и этот неудачник пока мышей не ловит. Хотя сейчас как бы вратарская линия усилилась по прошлым сезонам и в целом состав неплохой,но пока знаки вопроса продолжаются.

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Опять вылез кошак из подворотни)) отдохни, твоих вынесли уже ногами вперёд))

    28.04.2025

  • 74

    А по мне так Минск сильнее москвы .Скоросная .Динамо самая медленая команда плейоф . Ток трактор включил форсаж Динамо и раассыпалось

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Очень спорно. По мне, исходя только из этой игры, Челябинск самый слабый из всех с кем Динамо играло в плове

    28.04.2025

  • Klever Клевер Suglinka Суглинка

    Плохо смотрели. Удар плечом в голову. Но дело не только в этом моменте,свои выходы не забили. Даже Гру сказал, что не было бы спасений Фукале при них, скорее всего,проиграли бы. Умиляет только шапкозакидательство в комментариях. Детский сад на выселках.

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Странно, мощи не заметил. Казань, а тем более Питер играли лучше. 2 наброса от синей. Тут именно фарт.

    28.04.2025

  • Klever Клевер Suglinka Суглинка

    Откуда такая самоуверенность?)

    28.04.2025

  • Доктор Зло

    Побрызгай слюной)) ваш потолок еще ниже))

    28.04.2025

  • Алексей А.

    Трактор силён!

    28.04.2025

  • hant64

    Как у тебя всё просто)). А если 4:2, только в обратную сторону?

    28.04.2025

  • dmitryi1975

    Трактор красавцы. С характером команда. С первым голом судьи помогли, дальше всё по делу.

    28.04.2025

  • Alexey Tarasov

    вадик сауронович-на работе:grin: трудиться в поте лица:point_up:?наверно на горшок через раз ходит:grinning::metal:

    28.04.2025

  • Футболист Сапогов

    Тут все очень просто 4:2 Динамо в серии)) Все эти потуги челябинских конечно достойны, но шансов у них ноль целых, ноль десятых. )))

    28.04.2025

  • Gordon

    Он появляется везде, где могут быть враги. Его Неусыпное Око не дремлет...

    28.04.2025

  • Gordon

    Хватит бредить:)

    28.04.2025

  • Gordon

    Ещё один любитель заговоров :)))

    28.04.2025

  • fedland

    до счета 0:2 динамо играло практически идеально. а затем решили, что все идет как по маслу и можно выход 1 на 1 не забить. стоило трактористам забить один и понеслась. динамо просело, а трактор только перключал скорости создавая моменты... кудашов, в прошлом году от трактора ты уже получил 0:4. по граблям решил пройтись. лобик не бобо...

    28.04.2025

  • Gordon

    Искренне желаю именно "Трактору" взять КГ! Город с великой школой, воспитавшей огромное количество великих мастеров; город, где очень любят хоккей и свою команду, ни разу не брал титул. Один раз был очень близок, но увы. Надеюсь, сейчас наконец у них сложится.

    28.04.2025

  • hant64

    Трактор прёт как танк - видимо, военные корни...:grin:

    28.04.2025

  • Секир-башка

    Вроде СКА не играет, а Вадикус все равно тут. Все не угомонится никак. Нет бы на море съездил отдохнуть, нервишки подлечил бы.

    28.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    даже пластиковый стаканчик не потребовался)))

    28.04.2025

  • Alexander Kulesh

    Обсуждать действия судей это, как говорится, в пользу бедных.

    28.04.2025

  • Пан Юзеф

    Гимка, а на тебя, как и прежде, только харкают?

    28.04.2025

  • Kanidzha

    шикарный Трактор :thumbsup:

    28.04.2025

  • 74

    да помню я . Я то еще про тот Трактор пока Магнитка его не растащила

    28.04.2025

  • 74

    Блин так и стручок в крынку не влезет :rofl:

    28.04.2025

  • tatarin

    В диаметр!

    28.04.2025

  • Сергей А.

    нет, я про финал КХЛ при Белоусове. Там динамик на синей линии нырнул, нам бульку. Это финал был

    28.04.2025

  • Chegevara.

    А должен был вставать и играть, если хочет побеждать

    28.04.2025

  • Никифор

    в ширину?))

    28.04.2025

  • tatarin

    Там погрешность небольшая +/- пол метра всего.

    28.04.2025

  • ivaradm

    Жаль. Динамики, надо управлять матчем.

    28.04.2025

  • Chegevara.

    Почему они должны были останавливать. Пересмотри момент

    28.04.2025

  • 74

    Кытайскийциркуль то :joy:

    28.04.2025

  • Shalopay

    Всех болельщиков "Трактора" с победой! В общем равная игра, но "Трактору" не привыкать отыгрываться и додавливать в 3м периоде. "Динамо" выглядит более "мудрее" что-ли, чем в прошлогоднем плове. Видна работа Кудашова. Но в том году оппонентом у него был Заварухин, теперь другой специалист, покруче. Посмотрим. Серия только началась.

    28.04.2025

  • 74

    И полуфиналы МХЛ когда Динаму за уши 2 года подряд судьи вытаскивали

    28.04.2025

  • Никифор

    да, мордой искал локоть!))

    28.04.2025

  • tatarin

    Да я свой штангель-циркуль на поверку относил. )))

    28.04.2025

  • 74

    Паккет тоже сегодня пытался актриссу включить :rofl:

    28.04.2025

  • Никифор

    ты опоздал! давно всё измерено))

    28.04.2025

  • Chegevara.

    Играли две сопоставимые по уровню команды, Трактор был немного по активнее, возможно за счёт своей площадки и поддержки болельщиков, играли агрессивнее (например как Робинсон приложил Комтуа). За счёт этого и более творческой игры (шайбы Кадейкина и того же Робинсона, а ещё более активной игры на пятаке и добился положительного результата. Кстати пересматривал момент Ткачев и Пакета, там действительно не было ничего. В общем танкоград с победой:fist:, Динамо не унывать, основные битвы ещё впереди.

    28.04.2025

  • Сергей А.

    вспомни финал. И как голубой пидорок нырнул...

    28.04.2025

  • tatarin

    Предлагаю продолжить соревнование по замеру пиписек! Кто "ЗА" - оголить достоинства к осмотру и замеру.

    28.04.2025

  • 74

    они после 30 минуты форсаж врубают . Главное чтоб до 30 минуты много не проигрывали

    28.04.2025

  • Сергей А.

    Но Трактор в этом году валидольщики, блин. 0:0 первый если - нормально. проиграли первый - зашибись. уже такое восприятие. Блин, ну а сразу так играть? уже боишься если выиграют 1 период:man_facepalming:

    28.04.2025

  • Никифор

    полуфинал это ваш потолок! Трактор отымеет динаму!)) и даже актёрский талант Комтуа не поможет.

    28.04.2025

  • 74

    Драка кончилась . Приходи послезавтра :rofl:

    28.04.2025

  • Vitamin007

    Ттлько Динамо!!!

    28.04.2025

  • Vitamin007

    Москва отымеет вас, голожопые!

    28.04.2025

  • Сергей А.

    согласен:thumbsup:

    28.04.2025

  • Shalopay

    "Трактор" на выезде обычно лучше играет, чем дома. Тоже надо учитывать.

    28.04.2025

  • Vitamin007

    Ебланы полосаные, кто купил Вас!???

    28.04.2025

  • 74

    Омск зря не набил ему рожу.

    28.04.2025

  • Сергей А.

    я там не против паровоза, но за Восток и соседей. Топил за авангард особенно после крысиного удара рудульки когда омича толпой держали.

    28.04.2025

  • Сергей Богданов

    В прошлом году, ваши то же были сильнее но случайно проиграли серию 0-4?

    28.04.2025

  • 74

    Там против Паровоза . Такой хоккей нам не нужен ./Озеров/

    28.04.2025

  • Сергей А.

    хоть бы день перерыв давали)) Но там хоть валидол не нужен. за восток и как пойдет

    28.04.2025

  • 74

    Ну все может быть . Болеем дальще . Завтра за Салават топить будем :rofl:

    28.04.2025

  • Сергей А.

    Мы тоже сделаем выводы:face_with_monocle:

    28.04.2025

  • Сергей А.

    ну тут ты не прав. Всей душой за трактор, но всё может быть. Кстати кроме ска нет неприязни в хоккее ни к кому, кроме мусарни за нырок голубка в финале на буллит. и в прошлом году вспоминал гниль, и сегодня

    28.04.2025

  • Никифор

    лечись, мордовский придурок! ты уже повторяться стал, как в дурке.

    28.04.2025

  • 74

    Шансы Динамо только большинство и раздолбайство трактора . Это если судить по 1 игре

    28.04.2025

  • Моше Зенкин

    Динамо было какое то замученное. На барсов ушло много сил. Но, серия только началась.

    28.04.2025

  • Valery Grigoryev

    Молодцы трактористы!

    28.04.2025

  • 74

    поживем увидим . Пока 1-0

    28.04.2025

  • Andrey Sakharov

    С мощью никто не спорит. Поэтому и пишу, что Трактор - отличный экзамен для клманды и Кудашова и К. Квалификация Гру соинений не вызывает

    28.04.2025

  • 74

    Ну так мы и не празднуем . Мы сделали первый шаг. При счете 1-2 стало ясно что Динамо кранты . Если бы не удаление . То и 4-2 было бы

    28.04.2025

  • Alexey Tarasov

    пёрвая игра ещё всё впереди:point_up:?:100:

    28.04.2025

  • prosvet81

    Трактор тупо класснее в целом по игрокам и игре ...но Динама может дома своё взять с большинством и упорством...может и 7 матчей быть...но по сути 4-2 Трактор может брать

    28.04.2025

  • 74

    Трактор не котята . По сути то Динамо ничего и не показало

    28.04.2025

  • Mon65

    В этом плей-офф было так: когда судьи откровенно помагали одной из команд, то эта Команда проигрывала или эту серию, или в следующей. Пока только начало серии. Посмотрим, как дальше будет развиваться противостояние. Да, СЮ судьи помогали в серии с Сибирью, а они в полуфинале. Пока что неожиданные окончательные результаты в первых полуфиналах.

    28.04.2025

  • Alexey Tarasov

    ДИНАМО-сделать Выводы:point_up:?и Играть как играли с ак барсом:point_up:?и всё у вас Получится:point_up:?:100::metal:

    28.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Этот Трактор :tractor: нужно проходить. при всем к нема уважении

    28.04.2025

  • 74

    Плохому танцору всегда яйца мешают :rofl:

    28.04.2025

  • Alexey Samkov

    Игру испортилисудьи

    28.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Оставить эта тему, дулин. комплексы изживай а другом месте. уважай своих и чужих

    28.04.2025

  • Лой Быканах

    Скажите за это спасибо Комтуа, это же он довольно подленькой подсечкой сзади уронил Ткачева. Стопроцентное удаление, так что судьи абсолютно правильно засчитали гол.

    28.04.2025

  • 74

    Как вы не поимете это не фарт . Это мошь и психика .

    28.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Сегодня да. А мусор в твоей башке (тут без эпитетов) и на языке.

    28.04.2025

  • 74

    Ни капли :rofl:

    28.04.2025

  • Скиталец

    Вкатывались, подзаржавели чутка. У нас из четверки самый длиный простой был. Теряется тонус, игровый ритм.

    28.04.2025

  • nikola mozaev

    Трактор ещё раз подтвердил звание самой волевой команды КХЛ. Очередная виктория челябинской команды была оформлена за половину третьего периода. Недаром ходят легенды про суровых челябинских мужиков.

    28.04.2025

  • Сергей А.

    тебе в шары долбиться меньше надо

    28.04.2025

  • Никифор

    хорош ныть! трактор сильнее мусора.

    28.04.2025

  • 74

    Психология . Как сказал Вайсфельд . Гру менеджер матча. умеет так перетасовать игроков во время матча

    28.04.2025

  • ёzhic8

    Не смотрел, но осуждаю

    28.04.2025

  • Кот-матрос

    Самому-то не смешно?

    28.04.2025

  • Mon65

    Если бы не судья, то Трактор бы разнесли сегодня в одну калитку. До середины матча его и не видно было от слова совсем, но Судьи решили подсобить хозяевам. А после 1:2 уже Трактор ожил и играл лучше. Но Динамо надо было тиспользовать свои моменты при 2:0. Надеюсь, этих судей больше не будет в матче Трактор-Динамо.

    28.04.2025

  • Andrey Sakharov

    Ну сами виноваты. Взяли и отдали игру. Трактор не самая слабая команда. Если не проходим этот Трактор- Николаичу неуд. Камбэкам пора положить конец. Неужели опыт предыдущих серий не был учтён? Сильное раздражение осталось от игры Динамо.

    28.04.2025

  • Скиталец

    Такому Танкограду никто не страшён.

    28.04.2025

  • Скиталец

    Да и 4 не вопрос)) при чем за 12 минут до конца матча:sunglasses:

    28.04.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша, в твоём куггносом войске появился изменник?

    28.04.2025

  • 74

    Ожидаемо . Все эксперты похоронили Салават и трактор как в 1/4 так и 1\2 Думается будет как ванговали финал СЮ -Трактор

    28.04.2025

  • Iron Maiden

    Как Трактор каждый раз отыгрывает 2,3 шайбы в этом ПО и побеждает это удивительно.

    28.04.2025

  • suomi257

    Непонятно почему нельзя играть при счете 2:0 так же как при счете 2:3….бездарная игра Динамо!

    28.04.2025

  • 74

    Прикинь мы уже привыкли . 0-2 уже валидол не жрем .

    28.04.2025

  • Вячеслав72

    Трактор по камбэкам чемпион!

    28.04.2025

  • Спринт

    Челяба выиграл в равном матче. Но в серии 1/2 финала выиграет Динамо.

    28.04.2025

  • Alexey Tarasov

    Время покажет:point_up:?будем смотреть-интересный хоккей:point_up:?

    28.04.2025

  • Андрей П

    Ну нафиг). Хватит нервы трепать.

    28.04.2025

  • 74

    у динамо 2 халявы первые и залетели

    28.04.2025

  • tatarin

    Суровые челябинские парни сурово посмотрели на представителей власти.

    28.04.2025

  • Андрей П

    Трактористы по другому не умеют. Видимо пропущенные шайбы для них как допинг. Приняли две, три, четыре - можно начинать.

    28.04.2025

  • 74

    бразильская система . Вот вам фора. А теперь попробуйте выиграите

    28.04.2025

  • Александр Максаков

    Да нет сняли скальп Пакету , потом атака и гол , Гашилов позор . В первом раунде две блокировки , свисток молчит .

    28.04.2025

  • Скиталец

    Не торопись, будем поглядеть.

    28.04.2025

  • Никифор

    Даёшь 4-0!!!

    28.04.2025

  • Сергей А.

    у голубой мусарни таких удалений пруд пруди. так что топай наийух. и вспомни как в финале между ними голубок нырнул на буллит

    28.04.2025

  • Пан Юзеф

    А минус-то за что?

    28.04.2025

  • Глупый

    танк и салат финал

    28.04.2025

  • Вячеслав72

    Серия Трактор - Динамо будет 4-0 как в прошлом году

    28.04.2025

  • 74

    Трактористов с первым шагом . Кто там кричал что Динамо с 0-2 не отпустит :rofl:

    28.04.2025

  • Sap San

    Трактор специалист по Динамо на букву М

    28.04.2025

  • spartsmen

    ни хрена - поэтусторонние :grin:

    28.04.2025

  • Archon

    Вот это рубка!)) И опять - жуткие камбэки))

    28.04.2025

  • fktrc

    судьи им помогают!

    28.04.2025

  • Александр Максаков

    Шайба за воротами Динамо бросок в вратаря и отскок шайба воротах . Точно такое было с АКБарсом , только в другой угол . Видимо это больное место , не закрывать ближний угол Подъяпольского .

    28.04.2025

  • oleg.bob

    Равные соперники, в каждом матче может быть всё что угодно!

    28.04.2025

  • Сергей А.

    Валидильщики, блин. Я уже боюсь если выиграют 1 период...

    28.04.2025

  • fktrc

    если только с помощью судей!

    28.04.2025

  • spartsmen

    Динамо провело этот матч не в касках, а в клоунских колпаках. После того, как фукале взял два выхода 1 в 1, они тупо и, главное, очень плохо взялись охранять счёт. Без слёз смотреть на это было невыносимо. Впятером на пятаке беспорядочно копошились, как ... хрен знает кто. Надеюсь, от кудашова перепадёт им сегодня батогами по полной. Пс. Как по мне, судьи сегодня были несколько лояльны к трактору. Хотя, наверное, показалось...

    28.04.2025

  • Кот-матрос

    Подарок сделал.

    28.04.2025

  • Vaclav

    Молодца, Челяба! Урал рулит! :muscle:

    28.04.2025

  • Mon65

    Судья сломал ход Игры. Динамо откровенно было сильнее Трактора до того, как вышли втроем на одного защитника Трактора, но подоспел еще один игрок и откровенно ударом в челюсть отправил в нокдаун динамовца. Судья решил помочь безнадежно проигрывающим хозяевам. Трактор пошел впервые в матче в контратаку и забил гол в численном большинстве (игрок Динамо так и лежал у ворот Трактора. И все, после этого Трактор ожил.

    28.04.2025

  • Philip Future

    Там, на трибунах, не было плаката - "судьи - за трактор !" ? . .

    28.04.2025

  • Скиталец

    :joy: Точняк, отличное сравнение!:handshake: Вашики сегодня тоже кэнаков в третьем не заметили)))

    28.04.2025

  • Кот-матрос

    Динамо во 2-м периоде должно было всё решать, столько моментов. А в 3-м начались очередные "чудеса" у Трактора.:confounded: ----------------- Какие только не залетают у них...:frowning2:? опять вратарь бабочки пускает, как в прошлом году. ---------- Но ничего, серия только началась!:punch:

    28.04.2025

  • Павел Леонидович

    неожиданно

    28.04.2025

  • fktrc

    Вместо удаления трактору полосатые подарили гол и вернули в игру! Победа трактористов с душком! Но такой трактор можно и с судьями выносить! Ак барс и ска сильнее!Подъяпольскому надо начинать отбивать новый контракт!

    28.04.2025

  • Алексей Х

    А-ля Вашингтон)

    28.04.2025

  • Скиталец

    Забивайте сколько хотите, мы забьем сколько нннада)))):grimacing:

    28.04.2025

  • Глупый

    трактор возьмет кубок, у них тренер с опытом побед плей офф

    28.04.2025

  • МаратХ

    Трактористы мастера камбеков, при счёте 0-2, думал все Динамо не отпустит

    28.04.2025

  • Скиталец

    В третьих отрезках Танкограду нет равных!:metal:

    28.04.2025

  • Врн36

    Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим

    28.04.2025

  • Алексей Х

    Отличный хоккей показали команды! Может и 7 матчей быть)

    28.04.2025

  • Пан Юзеф

    Такое ощущение, что "Трактору" помогают потусторонние силы.

    28.04.2025

  • Лой Быканах

    Запомните загадочный тактический прием - когда мы пропускаем, это значит мы ведем! Трактор с победой!!!

    28.04.2025

  • Глупый

    а Экскаватор как сыграл

    28.04.2025

  • болельщик35

    Вопросы по первой шайбе Трактора, почему судьи не остановили игру?

    28.04.2025

  • Скиталец

    Черно-белый, черно-белый, черно-белый Танкоград!))):sunglasses:

    28.04.2025

  • Kama-Temp

    Челябинск красава, это динамо можно и нужно проходить.

    28.04.2025

  • Alexey Tarasov

    ДИНАМО-не расстраиваться:point_up:?серия только началась.УДАЧИ:point_up:?:100::v:?

    28.04.2025

  • Адекватный спартач

    В первом периоде частенько показывали Панарина. Пока трактористы на него засматривались, стало 0:2. Перестали показывать - пошла игра:slight_smile:

    28.04.2025

  • Врн36

    Ну трактористы, ну мужики, ну молодцы. В каждой игре фору дают. С победой челябинск

    28.04.2025

  • Скиталец

    4:0, бывает, 3:0, да фигня, 2:0 да вообще два пальца об асфальт))) Камбэчники!:sunglasses:

    28.04.2025

  • Деметрио

    Может Трактору сразу на 3 период выходить? Чего зря 40 минут кататься?!

    28.04.2025

  • True Timati

    Короли третьих периодов!

    28.04.2025

  • mitchelll

    ОООчень спокойная игра....Кроме самых последних минут. И те и другие натренировались играть в преодоление - вопреки и несмотря на...И понимают, что самый замес и нервотрепка начнутся несколько позже.

    28.04.2025

  • baruv

    Вторая половина матча за Трактором. Динамовцы отдали инициативу и пропустили три гола, что и решило исход матча. Ждем ответ Кудашова.

    28.04.2025

  • True Timati

    Такое ощущение, что Трактор играет на изи: вы покажите, что вы умеете, а мы посмотрим как играть с вами. 0-2, 0-3, 0-4 без разницы. Выйдут и заберут

    28.04.2025

  • Скиталец

    Ай да молодцы, ай да красавцы!!!

    28.04.2025

  • Скиталец

    Ай да молодцы, ай да красавцы!!!

    28.04.2025

    • Панарин приехал поддержать «Трактор» в матче Кубка Гагарина с московским «Динамо»

    «Трактор» — «Динамо» Москва: видеообзор матча Кубка Гагарина
