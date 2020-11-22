Московское «Динамо» обыграло «Трактор», Яшкин набрал 3 очка
«Динамо» из Москвы обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. Дмитрий Яшкин набрал 3 (2+1) очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Голы: Яшкин — 18 (Хиетанен, Шипачев), 17:00 — 0:1. Основин — 6 (бол., Пилут, Бывальцев), 23:14 — 1:1. Тарасов — 10 (Линдберг, Сергеев), 24:37 — 1:2. Чайковски — 4 (Кагарлицкий, Яшкин), 31:18 — 1:3. Линдберг — 3 (Миронов, Кулемин), 31:57 — 1:4. Шварев — 3 (Полыгалов, Огурцов), 34:06 — 2:4. Яшкин — 19 (Хиетанен, Шипачев), 40:29 — 2:5.
Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Д), 5:20 (Вратарь).
Вратари: Вилл (Федотов, 31:57, Вилл, 38:03) — Бочаров.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 31 (8+14+9) — 24 (10+8+6).
Судьи: Беляев, Фатеев.
22 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2885 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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