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Московское «Динамо» обыграло «Трактор», Яшкин набрал 3 очка

17:39

«Динамо» из Москвы обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. Дмитрий Яшкин набрал 3 (2+1) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Яшкин — 18 (Хиетанен, Шипачев), 17:00 — 0:1. Основин — 6 (бол., Пилут, Бывальцев), 23:14 — 1:1. Тарасов — 10 (Линдберг, Сергеев), 24:37 — 1:2. Чайковски — 4 (Кагарлицкий, Яшкин), 31:18 — 1:3. Линдберг — 3 (Миронов, Кулемин), 31:57 — 1:4. Шварев — 3 (Полыгалов, Огурцов), 34:06 — 2:4. Яшкин — 19 (Хиетанен, Шипачев), 40:29 — 2:5.

Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Д), 5:20 (Вратарь).

Вратари: Вилл (Федотов, 31:57, Вилл, 38:03) — Бочаров.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 31 (8+14+9) — 24 (10+8+6).

Судьи: Беляев, Фатеев.

22 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2885 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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