«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо» во втором матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.
У минчан по 2 очка набрали Илья Усов (1+1) и Виталий Пинчук (0+2), также голами отметились Николас Мелош и Егор Бориков. У хозяев 3 очка на счету Максима Шабанова (2+1), 2 очка на счету Григория Дронова (1+1), также шайбу забросил Стивен Кампфер.
«Трактор» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Минске 16 апреля.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мелош — 2 (Энас, Пинчук), 15:02 — 0:1. Усов — 2 (Брук, Пинчук), 17:04 — 0:2. Бориков — 6 (Тирни, Липский), 21:07 — 0:3. Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 29:37 — 1:3. Кэмпфер — 3 (Ткачев, Шабанов), 34:47 — 2:3. Шабанов — 6 (Дронов), 38:16 — 3:3. Дронов — 3 (Дэй), 69:57 — 4:3.
Вратари: Фукале — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 44 (14+15+11+4) — 26 (8+6+11+1).
Судьи: Белов, Гашилов.
14 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 2-0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
0 - 2
|0 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - Авангард
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|16.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -