«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У хозяев три очка набрал Виталий Кравцов (2+1), два очка на счету Арсения Коромыслова (1+1).

«Трактор» выиграл в серии с общим счетом 4-1. Таким образом, челябинская команда стала первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1.

Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4).

Судьи: Ромасько, Соин.

20 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 4-1