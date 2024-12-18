«Трактор» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

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«Трактор» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» (1:3).

Челябинцы потерпели третье поражение в четырех последних встречах регулярного чемпионата, у «Динамо» — третья победа в четырех играх.