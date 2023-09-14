«Трактор» и минское «Динамо» сыграют матч КХЛ в Челябинске

«Трактор» и «Динамо» (Минск) в четверг, 14 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Трактор» в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч «Трактор» — «Динамо» Мн не будет показан по ТВ. Трансляцию игры можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 16.50 по московскому времени.

Жители Челябинска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «ОТВ». Прямая трансляция игры «Трактор» — «Динамо» Минск начнется в 18.50 по местному времени.

Жители Белоруссии могут посмотреть игру в Челябинске по телеканалу «Беларусь 5». Прямой эфир начнется в 16.50 по минскому времени.

Формальные события матча «Трактор» — «Динамо» Мн будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Трактор» после поражения в предыдущем матче от «Лады» (1:3) опустился на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, челябинцы набрали 5 очков после старта сезона.

Минское «Динамо» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, команда из столицы Белоруссии также набрала 5 очков.