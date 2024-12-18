«Трактор» и «Динамо» Минск сыграют в КХЛ 18 декабря

«Трактор» и минское «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 18 декабря. Игра в Челябинске начнется в 17.30 по московскому времени на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и сайт лиги. Для жителей Челябинска трансляцию проведет также местный телеканал «ОТВ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Динамо» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 35 матчей и набрал 38 очков, перед паузой на Кубок Первого канала челябинцы уступили «Северстали» (1:2). У минского «Динамо» — 38 очков в 34 играх, перед декабрьским мини-перерывом «зубры» победили «Амур» (5:2).