«Трактор» проиграл минскому «Динамо», Шипачев отдал три паса
«Трактор» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» (1:3). Нападающий белорусской команды Вадим Шипачев отдал три результативные передачи.
Челябинцы потерпели третье поражение в четырех последних встречах регулярного чемпионата, у «Динамо» — третья победа в четырех играх.
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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Пышкайло — 1 (Горбунов, Шипачев), 9:58 — 0:1. Шабанов — 14 (Дронов, Телегин), 19:29 — 1:1. Мороз — 11 (Шипачев, Хэмилтон), 21:24 — 1:2. Мороз — 12 (Шипачев), 53:14 — 1:3.
Вратари: Фукале (55:10 — 55:59, 56:10) — Демченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+13+4).
Судьи: Раминг, Шувалов.
18 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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