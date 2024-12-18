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Сегодня, 19:18

«Трактор» проиграл минскому «Динамо», Шипачев отдал три паса

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«Трактор» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» (1:3). Нападающий белорусской команды Вадим Шипачев отдал три результативные передачи.

Челябинцы потерпели третье поражение в четырех последних встречах регулярного чемпионата, у «Динамо» — третья победа в четырех играх.

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Пышкайло — 1 (Горбунов, Шипачев), 9:58 — 0:1. Шабанов — 14 (Дронов, Телегин), 19:29 — 1:1. Мороз — 11 (Шипачев, Хэмилтон), 21:24 — 1:2. Мороз — 12 (Шипачев), 53:14 — 1:3.

Вратари: Фукале (55:10 — 55:59, 56:10) — Демченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+13+4).

Судьи: Раминг, Шувалов.

18 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
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