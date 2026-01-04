«Трактор» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Трактор» примет «Динамо» Минск в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 4 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 января, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Динамо Мн

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут смотреть игру своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени). В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Челябинска набрала 40 очков в 41 матче и занимает шестое место в Восточной конференции. Минчане с 57 очками в 39 играх идут на первой строчке «Запада».

Матч «Трактор» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс