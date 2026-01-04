«Трактор» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Трактор» примет «Динамо» Минск в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 4 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут смотреть игру своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени). В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».
Команда из Челябинска набрала 40 очков в 41 матче и занимает шестое место в Восточной конференции. Минчане с 57 очками в 39 играх идут на первой строчке «Запада».
Матч «Трактор» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|15
|5
|32
|2
|Нефтехимик
|19
|11
|8
|24
|3
|Ак Барс
|20
|10
|10
|22
|4
|Амур
|18
|10
|8
|21
|5
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|6
|Салават Юлаев
|20
|10
|10
|21
|7
|Автомобилист
|18
|8
|10
|18
|8
|Сибирь
|20
|7
|13
|17
|9
|Адмирал
|18
|7
|11
|17
|10
|Трактор
|17
|7
|10
|16
|11
|Авангард
|16
|8
|8
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|28
|2
|ЦСКА
|19
|14
|5
|28
|3
|Шанхай Дрэгонс
|18
|12
|6
|26
|4
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|5
|Северсталь
|20
|11
|9
|24
|6
|Торпедо НН
|18
|11
|7
|24
|7
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|18
|9
|9
|19
|9
|Динамо М
|21
|7
|14
|18
|10
|Сочи
|18
|5
|13
|10
|11
|Лада
|19
|2
|17
|9
|26.10
|17:00
|Автомобилист – Барыс
|- : -
|26.10
|17:00
|Трактор – Сибирь
|- : -
|26.10
|19:30
|Динамо М – Авангард
|- : -