Минское «Динамо» в гостях всухую разгромило «Трактор»
19:18
Минское «Динамо» одержало крупную победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Минчане разгромили соперника со счетом 5:0.
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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Стремвалль — 3 (бол., Граовац), 4:36 — 0:1. Воронин — 2 (Варфоломеев), 11:25 — 0:2. Граовац — 1 (бол., Кемпе, Стремвалль), 38:40 — 0:3. Варфоломеев — 1 (Горбунов, Алистров), 41:44 — 0:4. Бек — 4 (Стремвалль), 48:55 — 0:5.
Вратари: Вилл — Колосов (8:22 — 8:24).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (8+11+12) — 30 (12+11+7).
Судьи: Беляев, Гофман.
20 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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