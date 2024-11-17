Московское «Динамо» в серии буллитов победило лидера Восточной конференции «Трактор»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У бело-голубых в основное время голами отметились Артем Михеев (дубль) и Максим Комтуа, на счету которого также две результативные передачи. За челябинцев две шайбы забросил Максим Шабанов и еще одну — Михаил Котляревский.

Победный буллит реализовал Седрик Пакетт.

«Динамо» одержало третью победу подряд и с 35 очками после 27 игр вышло на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (40 баллов в 27 матчах) сохраняет лидерство на «Востоке».