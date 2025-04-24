Опубликовано расписание серии «Трактора» и «Динамо» в 1/2 финала Кубка Гагарина

«Трактор» и «Динамо» сыграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ. «СЭ» публикует расписание серии. Время начала — московское.

«Трактор» — «Динамо»: расписание игр полуфинала Кубка Гагарина

1-й матч. 28 апреля (понедельник). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо»

2-й матч. 30 апреля (среда). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо»

3-й матч. 2 мая (пятницу). 16.30. Москва. «Динамо» — «Трактор»

4-й матч. 4 мая (воскресенье). 16.30. Москва. «Динамо» — «Трактор»

5-й матч. 6 мая (вторник). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» (если потребуется)

6-й матч. 8 мая (четверг). Москва. «Динамо» — «Трактор» (если потребуется)

7-й матч. 10 мая (суббота). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» (если потребуется)

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» победил «Динамо» Минск в серии со счетом 4-1, а «Динамо» закончило серию с «Ак Барсом» в свою пользу 4-2.