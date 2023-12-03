Видеотрансляция игры КХЛ «Трактор» — ЦСКА в Кинопоиске начнется в 14.50 3 декабря

3 декабря «Трактор» дома в Челябинске сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Пользователи с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск смогут посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Трактор» — ЦСКА. Начало — в 14.50 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями «Трактор» — ЦСКА можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» тренера Алексея Заварухина находится на шестой строчке с 42 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА Сергея Федорова занимает шестое место с 42 очками на Западе.

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