ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Трактор»
ЦСКА на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
Голами в составе московской команды отметились Андрей Светлаков и Сергей Плотников. За клуб из Челябинская единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.
ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место на «Западе» (67 очков). «Трактор» находится на 10-й строчке «Востока» (46 очков).
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«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бурдасов — 15 (бол., Тертышный, Хэмилтон), 34:14 — 1:0. Светлаков — 9 (Плотников), 39:43 — 1:1. Плотников — 13 (бол., Каменев, Нестеров), 43:20 — 1:2.
Вратари: Мыльников (57:48 — 59:43) — Шарыченков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (7+7+10) — 39 (10+17+12).
Судьи: Раводин, Фатеев.
8 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|3
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|В
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|8
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|49
|22
|27
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|0 : 2
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|1 : 2
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
|- : -