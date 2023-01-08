ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Трактор»

ЦСКА на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Голами в составе московской команды отметились Андрей Светлаков и Сергей Плотников. За клуб из Челябинская единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место на «Западе» (67 очков). «Трактор» находится на 10-й строчке «Востока» (46 очков).

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«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бурдасов — 15 (бол., Тертышный, Хэмилтон), 34:14 — 1:0. Светлаков — 9 (Плотников), 39:43 — 1:1. Плотников — 13 (бол., Каменев, Нестеров), 43:20 — 1:2.

Вратари: Мыльников (57:48 — 59:43) — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (7+7+10) — 39 (10+17+12).

Судьи: Раводин, Фатеев.

8 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.