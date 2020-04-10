«Трактор» будет помогать ветеранам клуба

«Трактор» организовал доставку продуктов и товаров первой необходимости ветеранам команды, сообщает сайт челябинского клуба.

— В период пандемии коронавируса наиболее уязвимыми и подверженными риску являются люди старшего поколения, к которым относятся и ветераны «Трактора». Им особенно важно соблюдать строгий режим самоизоляции, избегать посещения людных мест. Хоккейный клуб всегда поддерживает своих ветеранов и в такой ситуации никак не мог остаться в стороне. Для них была организована покупка и доставка продуктовых наборов, товаров первой необходимости. При встрече с ветеранами сотрудники «Трактора» соблюдали все предосторожности, — говорится в послании.

Хоккеисты «Трактора» не остались в стороне. Свой вклад в поддержку ветеранов внес Антон Глинкин. Его поддержал Артем Бородкин. Воспитанник «Трактора» Виталий Кравцов, находящийся сейчас во Владивостоке, самолично организовал закупку и доставку продуктов тем, кто нуждается.