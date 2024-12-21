«Трактор» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

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21 декабря в Челябинске «Трактор» принял «Барыс» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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