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Сегодня, 14:21

«Трактор» обыграл «Барыс» в матче Кубка Блинова

Сергей Разин
корреспондент
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«Трактор» в матче FONBET Кубка Блинова обыграл «Барыс» со счетом 4:2.

В составе челябинцев отличились Михаил Котляревский, Сергей Телегин, Никита Тертышный и Бадди Робинсон. У казахстанцев шайбы забросили Дамир Жафяров и Уэйд Аллисон.

«Трактор» завершил свое выступление на турнире, «Барыс» 25 августа сыграет с «Локомотивом».

FONBET Кубок Блинова

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Котляревский — 1, 2:05 — 1:0. Телегин — 1 (бол., Тертышный), 4:31 — 2:0. Жафяров — 2, 13:12 — 2:1. Тертышный — 4 (Кадейкин), 32:48 — 3:1. Эллисон — 2 (бол., Жафяров, Маклеод), 38:41 — 3:2. Робинсон — 1 (Телегин), 56:44 — 4:2.

Вратари: Мыльников — Маттссон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 43 (15+10+18) — 23 (6+5+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

24 августа. Омск. G-Drive Арена. 500 зрителей.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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