Гол Кадейкина принес «Трактору» победу над «Барысом»
«Трактор» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла на «Трактор Арене».
У челябинской команды голы забили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра и Александр Кадейкин. За клуб из Астаны отличлись Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.
«Трактор» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке с 23 баллами в 39 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шабанов — 15 (Кадейкин), 1:40 — 1:0. Панюков — 7 (Рахманов), 30:14 — 1:1. Бурдасов — 11 (Бекетаев), 38:23 — 1:2. Сикьюра — 5 (Жарков, Дронов), 51:10 — 2:2. Кадейкин — 17, 52:03 — 3:2.
Вратари: Мыльников — Шутов (58:43 — 59:14, 59:35).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (9+7+12) — 25 (9+11+5).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
21 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|1 : 5
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|3 : 2
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|- : -