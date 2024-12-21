Гол Кадейкина принес «Трактору» победу над «Барысом»

«Трактор» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла на «Трактор Арене».

У челябинской команды голы забили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра и Александр Кадейкин. За клуб из Астаны отличлись Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.

«Трактор» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке с 23 баллами в 39 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Шабанов — 15 (Кадейкин), 1:40 — 1:0. Панюков — 7 (Рахманов), 30:14 — 1:1. Бурдасов — 11 (Бекетаев), 38:23 — 1:2. Сикьюра — 5 (Жарков, Дронов), 51:10 — 2:2. Кадейкин — 17, 52:03 — 3:2.

Вратари: Мыльников — Шутов (58:43 — 59:14, 59:35).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (9+7+12) — 25 (9+11+5).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

21 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.