«Трактор» и «Барыс» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», телеканалах KHL, KHL Prime и Okko Sport. Ключевые события игры «Трактор» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 55 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Барыса» 39 баллов, команда находится на 11-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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