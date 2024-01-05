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Сегодня, 11:30

«Трактор — «Барыс»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Трактор — «Барыс» начнется 5 января в 14.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Трактор — «Барыс».
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» и «Барыс» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», телеканалах KHL, KHL Prime и Okko Sport. Ключевые события игры «Трактор» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 55 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Барыса» 39 баллов, команда находится на 11-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 48 24 24 58
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 47 18 29 45
11 Барыс 46 16 30 39
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 47 14 33 34
Результаты / календарь
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9.01
10.01
5.01 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
5.01 14:30
Трактор – Барыс
 - : -
5.01 17:00
СКА – Локомотив
 - : -
5.01 17:00
Северсталь – Витязь
 - : -
5.01 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
5.01 17:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
5.01 17:00
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
5.01 17:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.01 19:30
Динамо Мн – Амур
 - : -
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