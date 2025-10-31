«Трактор» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Трактор» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Игру в Челябинске в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут транслировать челябинский телеканал «ОТВ» и астанинский телеканал Qazsport.
Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Барыс» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 «Трактор» провел 21 матч и набрал 23 очка, предыдущим соперником челябинцев был «Автомобилист» (1:2 Б). У «Барыса» — 21 игра и 19 очков, в среду астанинцы уступили «Авангарду» (3:4).
Матч «Трактор» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|7
|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Западная конференция
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|Динамо М
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|Лада
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|4
|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|7
|Сочи
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|8
|Спартак
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|0
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|9
|Торпедо НН
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|10
|ЦСКА
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|11
|Шанхай Дрэгонс
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|5.09
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|Спартак – Торпедо НН
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|Ак Барс – Сибирь
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|СКА – Лада
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|Автомобилист – Динамо М
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|Северсталь – Салават Юлаев
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|Локомотив – Трактор
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