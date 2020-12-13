«Барыс» на выезде победил «Трактор»
17:10
«Трактор» принимал «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 4:2.
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«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Старченко — 8 (бол., Орехов), 9:13 — 0:1. Михайлис — 8 (Старченко, Сагадеев), 29:52 — 0:2. Фрэттин — 5 (бол., Старченко, Орехов), 42:28 — 0:3. Пилут — 3 (бол., Оберг), 45:33 — 1:3. Виделль — 8 (Лилья), 46:55 — 1:4. Седлак — 9 (Гика, Кравцов), 48:07 — 2:4.
Вратари: Вилл (58:09) — Карлссон.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 30 (11+8+11) — 34 (13+12+9).
Судьи: Белов, Букин.
13 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2880 зрителей.
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