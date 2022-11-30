«Трактор» проиграл «Барысу» и потерпел третье поражение подряд

«Трактор» на своем льду проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

В составе победителей голами отметились Михаил Рахманов, Адиль Бекетаев, Алекс Грант и Ансар Шайхметденов.

За «Трактор» забил Михаил Горюнов-Рольгизер, который воспользовался грубой ошибкой голкипера «Барыса» Юлиуса Гудачека.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд и идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Барыс» занимает 8-ю строчку на Востоке, опережая челябинцев по дополнительным показателям при равенстве очков (33).

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«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Рахманов — 1 (Гурков), 3:39 — 0:1. Бекетаев — 3 (бол., Савицкий), 21:48 — 0:2. Грант — 2 (Бекетаев, Шайхмедденов), 23:54 — 0:3. Горюнов-Рольгизер — 1, 28:07 — 1:3. Михайлис — 4 (бол., Луис, Грант), 52:45 — 1:4.

Вратари: Мыльников — Гудачек.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (7+11+9) — 31 (23+7+1).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

30 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.