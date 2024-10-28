«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 5:4 в пользу екатеринбургской команды.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.