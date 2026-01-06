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«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Трактор» победил «Автомобилист» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голом и результативной передачей отличился Джордан Гросс, две шайбы забросил Джош Ливо. У гостей гол забил Александр Шаров.

Челябинцы прервали серию из трех поражений в матчах с командой из Екатеринбурга.

«Трактор» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд и с 49 очками располагается на четвертой строчке.

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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