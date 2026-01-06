«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» победил «Автомобилист» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голом и результативной передачей отличился Джордан Гросс, две шайбы забросил Джош Ливо. У гостей гол забил Александр Шаров.

Челябинцы прервали серию из трех поражений в матчах с командой из Екатеринбурга.

«Трактор» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд и с 49 очками располагается на четвертой строчке.