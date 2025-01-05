«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча

«Трактор» на своем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

«Трактор» набрал 57 очков в 43 матчах и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Автомобилиста» 48 баллов после 40 игр и пятая позиция. Команда Николая Заварухина потерпела третье поражение подряд.