«Трактор» обыграл «Автомобилист» благодаря голам Робинсона и Кэмпфера на последних минутах матча
«Трактор» на своем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
По голу в концовке третьего периода забили Чарльз Робинсон и Стивен Кэмпфер. Во второй 20-минутке форвард команды хозяев Виталий Кравцов и нападающий екатеринбургского клуба Стефан Да Коста не смогли реализовать штрафные броски.
«Трактор» набрал 57 очков в 43 матчах и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» 48 баллов после 40 игр и пятая позиция. Команда Николая Заварухина потерпела третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Робинсон — 5 (Кэмпфер, Коромыслов), 57:43 — 1:0. Кэмпфер — 5 (бол., п.в., Дер-Аргучинцев, Телегин), 59:14 — 2:0.
Нереализованные буллиты: Кравцов (Трактор), 34:58 (Вратарь), Да Коста (Автомобилист), 35:41 (Вратарь).
Вратари: Фукале — Аликин (59:03 — 59:14, 59:29).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (5+9+9) — 25 (11+4+10).
Судьи: Морозов, Наумов.
5 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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