«Трактор» победил «Автомобилист» в матче КХЛ

«Трактор» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У челябинского клуба отличились Максим Шабанов и Антон Бурдасов. У екатеринбуржцев единственный гол забил Владимир Кузнецов.

«Трактор» набрал 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». «Автомобилист» с таким же количеством очков находится на четвертой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шабанов — 1 (Карпухин, Ткачев), 0:27 — 1:0. Бурдасов — 4 (Калинин), 35:16 — 2:0. Кузнецов — 3 (Леонтьев), 46:52 — 2:1.

Вратари: Фукале — Галкин (58:12).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (11+8+7) — 31 (6+11+14).

Судьи: Белов, Оскирко.

16 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.