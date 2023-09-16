«Трактор» победил «Автомобилист» в матче КХЛ
«Трактор» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У челябинского клуба отличились Максим Шабанов и Антон Бурдасов. У екатеринбуржцев единственный гол забил Владимир Кузнецов.
«Трактор» набрал 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». «Автомобилист» с таким же количеством очков находится на четвертой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Шабанов — 1 (Карпухин, Ткачев), 0:27 — 1:0. Бурдасов — 4 (Калинин), 35:16 — 2:0. Кузнецов — 3 (Леонтьев), 46:52 — 2:1.
Вратари: Фукале — Галкин (58:12).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 26 (11+8+7) — 31 (6+11+14).
Судьи: Белов, Оскирко.
16 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Источник: Таблица КХЛ
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|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|7
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
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|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
Результаты / календарь
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20.09
21.09
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -
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