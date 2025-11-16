Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»
«Автомобилист» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
У гостей дублем и результативной передачей отметился Рид Буше, 2 (1+1) очка набрал Максим Денежкин, также по голу забили Стефан Да Коста и Юрий Паутов. Три результативные передачи на свой счет записал Кертис Волк.
Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Артемий Низамеев.
«Автомобилист» прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (31 балл) сохраняет шестую позицию.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|- : -
