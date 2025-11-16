«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. И. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Челябинске игру покажут на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени).

Команда из Челябинска набрала 31 очко в 27 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 31 очком в 27 играх располагаются на пятой строчке «Востока».