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Сегодня, 17:11

«Автомобилист» проиграл «Трактору» и продлил серию без побед до восьми матчей

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Голами в составе челябинской команды отметились Никита Сошников, Антон Бурдасов и Михаил Горюнов-Рольгизер. Победный буллит на счету Максима Шабанова.

За клуб из Екатеринбурга забили Кертис Волк, Ник Эберт и Брукс Мэйсек.

«Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд. Команда пока сохраняет первое место на «Востоке», набрав 63 очка в 47 играх. «Трактор» находится на 10-й строчке с 46 очками в 48 матчах.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Волк — 9 (Широков), 5:35 — 0:1. Сошников — 3 (бол., Телегин, Тертышный), 15:25 — 1:1. Бурдасов — 14 (Бывальцев), 23:25 — 2:1. Горюнов-Рольгизер — 3 (Пулккинен, Блажиевский), 24:49 — 3:1. Эберт — 8 (Широков, Кормье), 57:30 — 3:2. Мэйсек — 29 (Волк, Эберт), 59:48 — 3:3.

Победный буллит: Шабанов.

Вратари: Мыльников — Маттссон (56:22 — 57:30, 58:13 — 59:48).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 17 (6+8+3+0) — 43 (7+15+17+4).

Судьи: Наумов, Ромасько.

6 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Динамо М 47 27 20 62
5 Торпедо 46 29 17 61
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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11.01
6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 3 : 2 Б
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 3 : 2
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 5 : 1
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 3 Б
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
6.01 17:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.01 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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