«Трактор» одолел «Автомобилист» в серии буллитов

«Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Челябинске и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Теему Пулккинен. Три очка в составе «Трактора» набрал Ник Бэйлен (0+3), два — в активе Томаша Гики (0+2). Самым результативным у гостей стал Георгий Белоусов (2+1).

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Белоусов — 5 (Мэйсек, Блэкер), 5:17 — 0:1. Карпухин — 2 (Гика, Бэйлен), 13:19 — 1:1. Седлак — 9 (бол., Бэйлен, Гика), 33:51 — 2:1. Белоусов — 6 (Мэйсек, Спунер), 34:58 — 2:2. Тертышный — 12 (Бэйлен), 47:33 — 3:2. Спунер — 8 (Белоусов, Трямкин), 53:09 — 3:3.

Победный буллит: Пулккинен.

Вратари: Вилл — Галкин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 41 (14+15+8+4) — 35 (15+11+7+2).

Судьи: Акузовский, Бирин.

22 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.