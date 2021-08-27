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«Автомобилист» обыграл «Трактор» в финале Кубке губернатора Челябинской области

17:29
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В финальном матче Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» победил «Трактор» (3:1).

В составе победителей турнира отличились Брукс Мэйсек, Владимир Ткачев и Степан Хрипунов.

Кубок губернатора Челябинской области

Финал

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Кормье — 1 (Ситников), 39:12 — 0:1. Мэйсек — 3 (бол., Блэкер, Спунер), 43:25 — 0:2. Ткачев — 4 (Пулккинен, Пилут), 46:50 — 1:2. Хрипунов — 2 (п.в.), 59:59 — 1:3.

Вратари: Гарипов (58:52 — 59:59) — Коварж.

Судьи: Бирин, Гофман.

27 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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Евгений Петров все материалы автора

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